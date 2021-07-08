 Мін′юст Білорусі має намір ліквідувати Білоруську асоціацію журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

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Новини

Мін'юст Білорусі має намір ліквідувати Білоруську асоціацію журналістів

У асоціації заявляють про вимоги влади, які неможливо виконати, бо після обшуків організація не має доступу до документів. Глава БАЖ каже про зачистку з боку мін'юсту Білорусі.

Преса в Білорусі

Міністерство юстиції Білорусі подало до Верховного суду позов про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ). Мін/юст посилається на "невиконання заходів для усунення порушень із боку БАЖ і повторним (після письмового попередження) порушенням законодавства", - повідомила в середу, 21 липня, пресслужба відомства.

У відповідь на письмове попередження організація "визнала виявлені порушення і необхідність їхнього усунення", але не вжила відповідних заходів у встановлений термін, вказав мін'юст. 

Асоціація: вимоги мін'юсту неможливо виконати

У БАЖ натомість заявили, що отримали письмове попередження в липні, але офіс організації був "розгромлений і опечатаний МВС 14 липня, повторно в цьому році". "Білоруська асоціація журналістів поінформувала мін'юст, що в нас немає доступу до статутних документів, печатки організації й договорів оренди, згаданих у попередженні. Ми навіть не знаємо, які речі були вивезені з офісу БАЖ", - пояснили в об'єднанні.

Глава БАЖ Андрій Бастунець заявив про зачистку, під час якої влада навіть не намагається "дотриматися пристойності". "Сьогодні право нас не захищає, сьогодні ми захищаємо право. Тому, попри очевидність ситуації і, здавалося б, її безнадійність, ми будемо правовими методами захищати БАЖ і право. У том числі в суді", - наголосив він.

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Хвиля обшуків у журналістів і правозахисників

Напередодні в Білорусі заблокували рахунок БАЖ. Також арештували рахунок Білоруського ПЕН-центру. Із 10 липня у країні триває хвиля обшуків у журналістів, правозахисників, у редакціях ЗМІ та офісах неурядових організацій. 

Білоруська асоціація журналістів існує з 1995 року. З 1997 року вона є асоційованим членом Міжнародної федерації журналістів (IFJ). Нині БАЖ нараховує понад 1200 членів, повідомляється на сайті організації.

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