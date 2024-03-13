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СуспільствоНімеччина

У Берліні згоріло тимчасове житло для біженців з України

Олександр Куницький
13 березня 2024 р.

У німецькій столиці згоріло тимчасове житло, де проживало понад 300 українських біженців. За даними пожежників, ніхто не постраждав.

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Пожежа в житлі для біженців в аеропорту Тегель
Згоріле житло для біженців в аеропорту ТегельФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Пожежа у центрі для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, у вівторок, 12 березня, знищила конструкцію площею тисячу квадратних метрів. Там мешкав 301 біженець з України, повідомив представник місцевого агентства у справах біженців (LAF).

Місцева влада інформує, що жертв пожежі немає, пише агенція dpa. Як повідомив представник пожежної бригади, згоріла конструкція розрахована на 380 осіб, але всі мешканці встигли вчасно евакуюватися. Водночас поліція заявила про кількох людей з підозрою на отруєння димом, повідомляє радіостанція rbb24. Також було евакуйовано людей із чотирьох тимчасових приміщень для біженців, розташованих поруч з пожежею. Утім, за даними пожежників, вогонь не поширився на інші споруди. Мешканцям згорілого прихистку забезпечено альтернативне житло, наголосили у LAF. 

Пожежа у таборі для біженців у Тегелі, 12 березня
Дим від пожежі у таборі для біженців в ТегеліФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Центр для біженців на території аеропорту Тегель є одним з найбільших у Німеччині. Він розрахований на тимчасове розміщення семи тисяч осіб. Нині у ньому перебуває близько 4,5 тисячі біженців, багато з яких проживають там місяцями. Спочатку центр призначався виключно для прийому людей, які тікали від російського повномасштабного вторгнення в Україну, але нині використовується для розміщення й інших шукачів притулку.

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