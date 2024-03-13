У Берліні згоріло тимчасове житло для біженців з України

Пожежа у центрі для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, у вівторок, 12 березня, знищила конструкцію площею тисячу квадратних метрів. Там мешкав 301 біженець з України, повідомив представник місцевого агентства у справах біженців (LAF).

Місцева влада інформує, що жертв пожежі немає, пише агенція dpa. Як повідомив представник пожежної бригади, згоріла конструкція розрахована на 380 осіб, але всі мешканці встигли вчасно евакуюватися. Водночас поліція заявила про кількох людей з підозрою на отруєння димом, повідомляє радіостанція rbb24 . Також було евакуйовано людей із чотирьох тимчасових приміщень для біженців, розташованих поруч з пожежею. Утім, за даними пожежників, вогонь не поширився на інші споруди. Мешканцям згорілого прихистку забезпечено альтернативне житло, наголосили у LAF.

Дим від пожежі у таборі для біженців в Тегелі Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Центр для біженців на території аеропорту Тегель є одним з найбільших у Німеччині. Він розрахований на тимчасове розміщення семи тисяч осіб. Нині у ньому перебуває близько 4,5 тисячі біженців, багато з яких проживають там місяцями. Спочатку центр призначався виключно для прийому людей, які тікали від російського повномасштабного вторгнення в Україну, але нині використовується для розміщення й інших шукачів притулку.

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