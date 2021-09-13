У 2020 році у світі вбито рекордну кількість екоактивістів

У 2020 році у світі було вбито рекордну кількість активістів-екологів - 227 осіб, що на 25 більше, ніж роком раніше, повідомила неурядова організація Global Witness у своїй доповіді, оприлюдненій у понеділок, 13 вересня.

Майже три чверті вбивств було скоєно на території країн Латинської Америки. Перше місце за кількістю смертельних замахів на активістів, як і роком раніше, посіла Колумбія - в цій країні було вбито 65 екоактивістів. У Мексиці вбито 30, на Філіппінах - 29, в Бразилії - 20 і в Гондурасі - 17 активістів-екологів.

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Більшість активістів, які загинули торік в результаті нападів, боролися проти вирубки лісів. Інші віддали життя в боротьбі за захист річок, прибережних регіонів і океанів. Майже кожен третій із загиблих - представник корінних народів. У організації зазначають, що оприлюднені ними цифри не враховують неофіційну статистику, тому реальна кількість вбитих активістів може бути значно вищою.

"Активісти, які кинули виклик могутнім інтересам, заплатили за це високу ціну - вони втратили свободу, засоби до існування і навіть власне життя", - наголошується в доповіді Global Witness. "Поки уряди не почнуть серйозно ставитися до захисту активістів-екологів, а підприємства - ставити людей і планету вище власної наживи, руйнування клімату і вбивства триватимуть", - наголошують автори дослідження.