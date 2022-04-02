Тисячі людей вийшли на акцію підтримки України у столиці Швейцарії

Кілька тисяч людей у столиці Швейцарії Берні вийшли у суботу, 2 квітня, на акцію протесту проти війни Росії в Україні, повідомляє агенція AFP. За даними організаторів, до акції долучилося близько 10 тисяч осіб.

Учасники протесту вийшли на вулиці Берна з жовто-блакитними прапорами та плакатами, на яких було написано "Всі ми - українські цивільні", "Мир негайно, ні газу, ні війні", "Я росіянин, я підтримую Україну".

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За словами організаторів, вони мали на меті спонукати керівництво країни до більш активної участі у спільних зусиллях Заходу з забезпечення припинення вогню та повного виведення російських військ з території України.

Учасники акції також вимагали від уряду більше підтримки українським біженцям та посилення санкцій проти Росії, зокрема, зниження енергетичної залежності від РФ.

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28 лютого Швейцарія, яка має нейтральний статус, долучилася до санкцій ЄС проти РФ у відповідь на російську війну в Україні. Зокрема, з моменту вторгнення російських військ на територію України 24 лютого, у країні було заморожено російських активів на загальну суму у понад шість мільйонів доларів.

Швейцарія також пропонувала Україні та Росії виступити посередником у мирному врегулюванні.