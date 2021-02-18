Тимошенко підтвердила готовність "Батьківщини" до коаліції зі "Слугою народу"

Лідерка всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про коаліцію у Верховній Раді "залишається на столі" у партії "Слуга народу". Про це вона повідомила у понеділок, 15 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я можу сказати, що моя пропозиція заради того, щоб зараз врятувати ситуацію, залишається у них на столі. Але це їхнє рішення - продовжити цей хаос, безглуздя і щоденне ухвалення рішень проти національних інтересів або повернутися до відродження величі України, її індустріальної потужності і правильної соціальної політики", - заявила Тимошенко.

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Вона також розповіла, що пропозиція стосується входження не лише до коаліції, а й уряду. "Коли я побачила, наскільки тяжка економічна, медична, соціальна ситуація, наскільки все це загнано в глухий кут, я просто вийшла і сказала: слухайте, далі це вже може бути невідновлювальним, ми просто можемо пройти точку неповернення, давайте робити сильний національний уряд, давайте робити сильну політику, сильні рішення і діяти негайно", - зазначила Тимошенко.

"І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни (…) я готова стати поряд з вами, вся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну із цих уламків", - додала лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, раніше нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець заявив, що переговори про коаліцію ведуться ще з минулого року. "Тимошенко інформувала нас у третій декаді грудня про те, що переговори вона веде з президентом", - сказав він.

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Також, зі слів депутата, піднімалося питання про те, що частина депутатів від "Батьківщини" могли би стати міністрами для того, аби взяти відповідальність коаліції за стан справ в Україні.

У "Слузі народу" заперечують

Напередодні перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу заявив, що до них не находило офіційних пропозицій про коаліційні переговори від жодної фракції українського парламенту.

Він нагадав, що, відповідно до Конституції України, та фракція, яка має понад 226 депутатів, і є коаліцією. "У фракції "Слуга народу" перебувають більше ніж 226 народних депутатів, тому підстав для коаліційних переговорів формальних не так багато", - наголосив Корнієнко. При цьому він зазначив, що коаліція може розширюватися і бути більшою, ніж фракція "Слуга народу".