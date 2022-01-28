 Тихановська в ПАРЄ: На агресора треба накладати санкції | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.06.2022

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Європа

Тихановська в ПАРЄ: На агресора треба накладати санкції

Глави країн-членів Ради Європи зберуться на саміт у листопаді для створення механізмів реагування на загрози безпеці. А поки що в РЄ розпочинає роботу комітет із відносин з білоруською опозицією.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська (архівне фото)

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська (архівне фото)

Війна Росії проти України стала трагедією для Європи, яка може продовжуватись ще довго, якщо уряди європейських країн "відмовляться від своїх цінностей і не зможуть діяти вчасно". Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час дебатів на високому рівні на тему "Підтримка демократичної безпеки в Європі", що відбулися у вівторок, 21 червня, у рамках сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі.

"Українці не відмовилися від цих цінностей. Вони виявили сміливість, щоб діяти. Вони знають, що напад на їхній суверенітет - це напад і на наш суверенітет. Вони знають, що якщо дати ведмедеві себе вкусити, то це лише розбурхає його апетит. Тому українці продовжують боротися і вірити, а трагедія Європи поки що триває", - зазначила з трибуни ПАРЄ Тихановська.

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Прості білоруси протистоять війні в Україні

За її словами, білоруси також продовжують боротися за європейські цінності, попри жорсткі переслідування з боку влади. Тихановська повідомила, що понад дві тисячі білоруських громадян було затримано за протести проти війни в Україні. За її словами, "білоруські партизани вчинили понад 80 актів саботажу, спрямованих проти російської армії, а 1,5 тисячі добровольців з Білорусі" воюють зараз на боці ЗСУ.

Лідерка білоруської опозиції вважає, що якщо "ми разом продемонструємо повагу до свободи та прав людини, то це стане основою для миру", а "трагедію в Європі" вдасться подолати. "Ми повинні накласти санкції на агресора, який нам загрожує", - наголосила вона. І вказала на необхідність розрізняти режим і "простих людей, які чинять правильно".

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"Брехливі версії стали приводом для вторгнення"

Міжнародні організації та інституції мають створити нові засоби комунікації, щоб просувати свої цінності, вважає міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені, який взяв участь у дебатах як голова Комітету міністрів РЄ. "Цю істину добре засвоїли автократи і почали діяти як у себе в країні, так і за кордоном", - додав він.

Говорити по суті, формувати наративи, нехай і повністю брехливі, обіцяти прості розв'язання складних проблем, апелювати до емоцій, найчастіше до страху, а також спекулювати на прагненнях людей до самоповаги та самоідентифікації - такими, на думку Ковені, є головні інструменти дезінформації, до яких вдаються автократичні режими.

Саймон Ковені

Саймон Ковені

"Рік тому ми читали довгу статтю Володимира Путіна про Росію та її зв'язки з Україною. Його версія історичних подій - помилкова. Але для нього вона стала приводом для вторгнення. І на нас, демократах, лежить завдання протистояти таким брехливим історіям. Але ми також маємо поширювати і великі істини", - додав ірландський міністр.

РЄ збереться на саміт високого рівня

Як відомо, Білорусь не є членом РЄ. Але учасники дебатів підтримали ініціативу Світлани Тихановської щодо створення спецкомітету Ради Європи з питань відносин із цією країною. До його складу увійдуть представники керівних органів РЄ та представники демократичних сил та громадянського суспільства Білорусі.

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Передбачається, що комітет визначатиме пріоритети та сфери співпраці. "Ми знайдемо найкращий спосіб, щоб спілкуватися з білоруською опозицією у вигнанні та голосами громадянського суспільства, яке існує в Білорусі, незважаючи на величезний тиск", - пообіцяла генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич.

За її словами, Раді Європи потрібно сформувати нові механізми для відповіді на нові реалії та виклики для безпеки на континенті. Для цього в РЄ буде створено спеціальну аналітичну групу з семи членів, яка розпочне свою роботу вже наступного тижня. Напрацювання групи стануть основою для саміту глав держав-членів РЄ, який, як повідомила Пейчинович-Бурич, відбудеться у листопаді 2022 року.

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Докладно

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська (архівне фото)

Тихановська в ПАРЄ: На агресора треба накладати санкції

Глави країн-членів Ради Європи зберуться на саміт у листопаді для створення механізмів реагування на загрози безпеці.  

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