Тихановська в ПАРЄ: На агресора треба накладати санкції

Війна Росії проти України стала трагедією для Європи, яка може продовжуватись ще довго, якщо уряди європейських країн "відмовляться від своїх цінностей і не зможуть діяти вчасно". Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час дебатів на високому рівні на тему "Підтримка демократичної безпеки в Європі", що відбулися у вівторок, 21 червня, у рамках сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі.

"Українці не відмовилися від цих цінностей. Вони виявили сміливість, щоб діяти. Вони знають, що напад на їхній суверенітет - це напад і на наш суверенітет. Вони знають, що якщо дати ведмедеві себе вкусити, то це лише розбурхає його апетит. Тому українці продовжують боротися і вірити, а трагедія Європи поки що триває", - зазначила з трибуни ПАРЄ Тихановська.

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Прості білоруси протистоять війні в Україні

За її словами, білоруси також продовжують боротися за європейські цінності, попри жорсткі переслідування з боку влади. Тихановська повідомила, що понад дві тисячі білоруських громадян було затримано за протести проти війни в Україні. За її словами, "білоруські партизани вчинили понад 80 актів саботажу, спрямованих проти російської армії, а 1,5 тисячі добровольців з Білорусі" воюють зараз на боці ЗСУ.

Лідерка білоруської опозиції вважає, що якщо "ми разом продемонструємо повагу до свободи та прав людини, то це стане основою для миру", а "трагедію в Європі" вдасться подолати. "Ми повинні накласти санкції на агресора, який нам загрожує", - наголосила вона. І вказала на необхідність розрізняти режим і "простих людей, які чинять правильно".

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"Брехливі версії стали приводом для вторгнення"

Міжнародні організації та інституції мають створити нові засоби комунікації, щоб просувати свої цінності, вважає міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені, який взяв участь у дебатах як голова Комітету міністрів РЄ. "Цю істину добре засвоїли автократи і почали діяти як у себе в країні, так і за кордоном", - додав він.

Говорити по суті, формувати наративи, нехай і повністю брехливі, обіцяти прості розв'язання складних проблем, апелювати до емоцій, найчастіше до страху, а також спекулювати на прагненнях людей до самоповаги та самоідентифікації - такими, на думку Ковені, є головні інструменти дезінформації, до яких вдаються автократичні режими.

Саймон Ковені

"Рік тому ми читали довгу статтю Володимира Путіна про Росію та її зв'язки з Україною. Його версія історичних подій - помилкова. Але для нього вона стала приводом для вторгнення. І на нас, демократах, лежить завдання протистояти таким брехливим історіям. Але ми також маємо поширювати і великі істини", - додав ірландський міністр.

РЄ збереться на саміт високого рівня

Як відомо, Білорусь не є членом РЄ. Але учасники дебатів підтримали ініціативу Світлани Тихановської щодо створення спецкомітету Ради Європи з питань відносин із цією країною. До його складу увійдуть представники керівних органів РЄ та представники демократичних сил та громадянського суспільства Білорусі.

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Передбачається, що комітет визначатиме пріоритети та сфери співпраці. "Ми знайдемо найкращий спосіб, щоб спілкуватися з білоруською опозицією у вигнанні та голосами громадянського суспільства, яке існує в Білорусі, незважаючи на величезний тиск", - пообіцяла генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич.

За її словами, Раді Європи потрібно сформувати нові механізми для відповіді на нові реалії та виклики для безпеки на континенті. Для цього в РЄ буде створено спеціальну аналітичну групу з семи членів, яка розпочне свою роботу вже наступного тижня. Напрацювання групи стануть основою для саміту глав держав-членів РЄ, який, як повідомила Пейчинович-Бурич, відбудеться у листопаді 2022 року.