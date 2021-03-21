Туреччина заявила про загибель двох своїх солдатів у Сирії

Двоє турецьких солдатів загинули і двоє інших були поранені під час атаки на півночі Сирії, повідомило в неділю, 23 липня, міністерство оборони Туреччини. У повідомленні відомства у соцмережі Twitter зазначається, що атака на броньований транспортний засіб турецької армії сталася в суботу, 24 липня, в районі проведення операції "Щит Євфрату", інформує агенція AP.

При цьому турецьке міноборони заявило, що завдало удару у відповідь по "терористичних" цілях. За даними базованого в Великобританії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, десятки турецьких ракет були запущені на півночі Алеппо, про жертв не повідомляється. У той же час турецька сторона заявляє про "нейтралізацію" сімох противників.

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Туреччина веде боротьбу в Сирії з курдськими загонами самооборони YPG, оскільки вважає їх терористичною організацією. В Анкарі сприймають курдську автономію в північних регіонах Сирії як загрозу для власної державності, оскільки побоюються того, що це спровокує боротьбу курдів за незалежність і на території самої Туреччини.

Турецька армія розпочала операцію в Сирії ще влітку 2016 року з метою очистити країну від терористичної організації "Ісламська держава" після кількох смертоносних бомбардувань на турецькій території. Операція називалася "Щит Євфрату". Туреччина провела також три інші операції на півночі Сирії, переважно проти курдів.