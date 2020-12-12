 Туреччина прагне перезавантаження відносин з Європейським Союзом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

Туреччина прагне перезавантаження відносин з Європейським Союзом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче "відкрити нову сторінку у відносинах і ЄС" після того, як у Брюсселі відклали запровадження санкцій проти Анкари через суперечку навколо газових родовищ.

Анґела Меркель (л) та Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Анґела Меркель (л) та Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

"Туреччина хоче відкрити нову сторінку відносин з Європейським Союзом", - заявив під час відеоконференції з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) в п'ятницю, 18 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, цитує інформагенція dpa. 

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Незважаючи на тривале погіршення відносин Анкари і Брюсселя, глави держав і урядів ЄС на саміті 11 грудня відмовились від застосування економічних санкцій щодо Туреччини та накладення ембарго на поставки Анкарі зброї й обмежились запровадженням низки обмежень для кількох конкретних фізичних і юридичних осіб. Водночас верховному представнику ЄС із зовнішньої політики Жозепу Боррелю доручили підготувати до березня доповідь із пропозиціями подальших кроків через дії Туреччини щодо розвідки газу в Середземному морі. Зазначається, що серед можливих варіантів реагування мають бути підготовлені і нові санкції проти Анкари. Відповідне рішення можуть ухвалити на саміті ЄС у березні наступного року.

Загострення конфлікту між Туреччиною і Грецією

Як повідомлялось, цього року між Грецією та Туреччиною спалахнула суперечка щодо розвідки покладів газу в східній частині Середземного моря. Греція, яку підтримує також Кіпр, звинувачує Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидає звинувачення Афін і стверджує, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

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Глави урядів і держав ЄС ще у жовтні вже вимагали від Туреччини піти на поступки у цій суперечці, погрожуючи запровадити санкції в разі невиконання цієї вимоги. Утім, згодом військово-морські сили Туреччини повідомили про чергову відправку в східну частину Середземного моря дослідницького судна Oruç Reis у супроводі військових кораблів для проведення "сейсмічних досліджень". До цього Oruç Reis займалося пошуком родовищ газу й нафти в цьому регіоні. 

Нагадаємо, Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори про вступ Турецької республіки до ЄС розпочались у 2005 році. 

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