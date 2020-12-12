Туреччина прагне перезавантаження відносин з Європейським Союзом

"Туреччина хоче відкрити нову сторінку відносин з Європейським Союзом", - заявив під час відеоконференції з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) в п'ятницю, 18 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, цитує інформагенція dpa.

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Незважаючи на тривале погіршення відносин Анкари і Брюсселя, глави держав і урядів ЄС на саміті 11 грудня відмовились від застосування економічних санкцій щодо Туреччини та накладення ембарго на поставки Анкарі зброї й обмежились запровадженням низки обмежень для кількох конкретних фізичних і юридичних осіб. Водночас верховному представнику ЄС із зовнішньої політики Жозепу Боррелю доручили підготувати до березня доповідь із пропозиціями подальших кроків через дії Туреччини щодо розвідки газу в Середземному морі. Зазначається, що серед можливих варіантів реагування мають бути підготовлені і нові санкції проти Анкари. Відповідне рішення можуть ухвалити на саміті ЄС у березні наступного року.

Загострення конфлікту між Туреччиною і Грецією

Як повідомлялось, цього року між Грецією та Туреччиною спалахнула суперечка щодо розвідки покладів газу в східній частині Середземного моря. Греція, яку підтримує також Кіпр, звинувачує Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидає звинувачення Афін і стверджує, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

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Глави урядів і держав ЄС ще у жовтні вже вимагали від Туреччини піти на поступки у цій суперечці, погрожуючи запровадити санкції в разі невиконання цієї вимоги. Утім, згодом військово-морські сили Туреччини повідомили про чергову відправку в східну частину Середземного моря дослідницького судна Oruç Reis у супроводі військових кораблів для проведення "сейсмічних досліджень". До цього Oruç Reis займалося пошуком родовищ газу й нафти в цьому регіоні.

Нагадаємо, Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори про вступ Турецької республіки до ЄС розпочались у 2005 році.