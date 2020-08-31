ЦВК і соціологія: навіщо комісії хочуть надати невластиві їй функції

Законопроєкт, який дає право Центральній виборчій комісії (ЦВК) України проводити опитування громадської думки, депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді 3 вересня, а вже наступного дня хотіли його підтримати у сесійній залі й скоротити строки внесення та розгляду альтернативних до нього законопроєктів. Однак профільний комітет не зміг зібрати кворум та розглянути цей законопроєкт. Тому, ймовірно, його розглядатимуть на наступному пленарному засіданні вже 15 вересня. Нині законопроєкт, згідно з інформацією на сайті українського парламенту, досі опрацювується у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а 8 вересня до нього були надані пропозиції комітету.

До чого такий поспіх?

У законопроєкті "слуг народу" вказується, що опитування громадської думки проводиться в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях, якщо таке рішення ухвалить Кабінет міністрів України. Оскільки в Україні 25 жовтня проводитимуться місцеві вибори, всі розуміють, що поспіх провладної партії обумовлений саме тим, аби встигнути до них, переконаний голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

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Він не виключає, що якщо цей законопроєкт буде ухвалений, то і чинна, і наступна влада зможе використовувати цей механізм, щоб підвищити активність тих чи інших електоральних груп чи посилити тези передвиборчої кампанії своєї політсили. "Якщо ми виносимо на опитування питання легалізації медичного канабісу, то так можна посилити явку молодіжного електорату на виборах, що може бути корисно тій чи іншій політсилі. Або питання про підвищення соцстандартів приведе на вибори людей старшого віку", - застерігає голова КВУ.

Дослідити суспільні настрої

Автори законопроєкту, депутати монобільшості Олександр Корнієнко, Андрій Клочко, Володимир Іванов, Олександр Качура та Андрій Стріхарський вважають, що українцям бракує налагоджених зв'язків між органами державної влади та громадськістю. У пояснювальній записці до законопроєкту вони вказують, що опитування громадської думки дозволить вдосконалити систему державного управління, адже наддасть змогу налагодити інформаційну взаємодію між органами державної влади та громадянами в ході реалізації реформ, забезпечити їх відповідне коригування.

Такі пропозиції найбільше бентежать українських соціологів. Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко дивується, чому громадську думку та настрої суспільства має досліджувати ЦВК, адже весь час цим займалися професійно соціологічні служби, які працюють за міжнародними методиками та визначеними критеріями, що унеможливлюють маніпуляції з громадською думкою.

"Навіщо наділяти ЦВК функціями, які їй не властиві, якщо там немає жодного фахівця-соціолога? Це те ж саме, що ЦВК наділити функціями літакобудування, бо ж так само там немає цих фахівців. Чомусь влада вирішила, що соціологія - це така наука, що нею може займатися навіть ЦВК ", - сказав DW Михайло Міщенко. На його думку, якщо нинішня влада не довіряє приватним соціологічним службам, то радше треба створити державну соціологічну службу, яка буде професійно проводити опитування громадської думки, а не наділяти цими повноваженнями орган, який взагалі немає стосунку до соціологічних опитувань.

Маніпулятивний інструмент

Але у провладній партії вважають інакше. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ЦВК повинна вже починати готуватися до проведення референдумів, тому, мовляв, слід потренуватись на опитуваннях. "ЦВК в рамках чинного законодавства вже має право проводити виборчі експерименти, такі як опитування, як тестування нових механік у виборчому праві. Ідея полягає в тому, щоб ЦВК почала готуватись до майбутніх цих змін, проводити якісь експерименти", - сказав Арахамія журналістам.

Цей законопроєкт нещадно критикують і опоненти влади. Перший заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський (фракція "Голос") переконаний, що провладна партія поспішає ухвалити документ, аби на місцевих виборах провести опитування про ймовірні вибори на окупованих територіях Донбасу. "Проведення опитування в день виборів - це псевдореферендум і подальша легітимізація подальших дій влади. Опитуючи думки людей, які на Східній Україні, очевидно, будуть підтримувати проведення виборів, дуже легко можна буде легітимізувати все. Оскільки результати цих опитувань будуть публікувати не соціологи, а державний органі від імені держави України. І це небезпечно", - сказав Лозинський у коментарі DW.

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При цьому проєктом закону депутатів від "Слуги народу" встановлюється коло питань, які не можуть бути включені до переліку питань у таких опитуваннях, зокрема, питання, які стосуються тимчасово окупованих територій, виборів на цих територіях, економічної взаємодії з тимчасово окупованими територіями, порядок управління такими територіями, а також питання амністії та взаємодії з державою, визнаною Верховною Радою України "державою- агресором або державою-окупантом". Роман Лозинський вказує, що цей запобіжник в законопроєкті з'явився не одразу, а за наполяганням комітету, куди він входить. Але депутат з "Голосу" переконаний, що і його можна легко обійти, дуже вміло формулюючи запитання для опитування, яке повинне буде організувати ЦВК.