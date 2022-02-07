Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге "золото" Німеччини та втрата української збірної

У понеділок, 7 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні було розіграно сім комплектів медалей у таких видах спорту: фігурне катання, біатлон, шорт-трек, гірськолижний спорт, швидкісне катання на ковзанах, стрибки з трампліна, сноуборд.

Лідером медального заліку стала Швеція з трьома золотими медалями. Третю медаль шведській збірній принесла Сара Гектор, яка виграла слалом у гірськолижному спорті. Наступною у командному заліку йде ОКР (команда російського олімпійського комітету) з двома золотими, трьома срібними і двома бронзами.

На третє місце опустилася команда Норвегії, у неї 5 медалей, з яких дві золоті.

Друге "золото" ФРН

Німецька біатлоністка Деніз Геррман

Біатлоністка Деніз Геррман (Denise Herrmann) принесла збірній Німеччини другу золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, вигравши індивідуальні перегони на 15 км. Тим самим 33-річна спортсменка стала другою німкенею, яка здобула олімпійські медалі у двох різних видах спорту: у 2014 році в Сочі вона виграла бронзу у лижній естафеті. До неї таке вдалося лише Сузі-Лізі Ердман (Susi-Lisa Erdmann), яка отримала бронзову нагороду в санному спорті в 1992 році і срібну в 1994 році, а також бронзу в бобслеї у 2002-му.

Золота медаль Геррман стала вже третьою нагородою для німецької олімпійської команди в столиці Китаю: спочатку золото у скарбничку збірної приніс саночник Йоганнес Людвіґ (Johannes Ludwig), а Катаріна Альтхаус (Katharina Althaus) отримала срібну медаль у стрибках із трампліна.

Німецький саночник Йоганнес Людвіґ

Україна на пекінській Олімпіаді

Україна поки що не має жодної нагороди зимової Олімпіади в Пекіні, натомість має чергову втрату. Українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково покидає Олімпіаду. Вона зійшла з дистанції в індивідуальній гонці через алергію на холодне повітря, повідомив головний тренер жіночої збірної з біатлону Урош Вєлєпєць.

"Зараз із нею вже займається лікар, їй не вистачало повітря. Почала добре, перше коло добре пробігла, але в неї трохи алергія на холодне повітря, і через це вона захлинулась. Треба було раніше сходити з траси, але вона боролася до кінця і втратила швидкість. Зараз вже краще. Падіння не було. Вона просто не могла дихати, пішов спазм", - наводить слова Вєлєпця Федерація біатлону України.

Валентина Семеренко під час Світового кубку з біатлону в січні 2022 року.

Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку - Дарʼя Блашко отримала позитивний тест на коронавірус.

Інші українські біатлоністи - Юлія Джима та Ірина Петренко сьогодні принесли поки що найвище досягнення для України на іграх. Вони зайняли 10-е та 11-е місця відповідно в індивідуальній гонці.

Зимова Олімпіада-2022 триватиме до 20 лютого.