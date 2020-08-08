Трамп вимагає звільнення журналістки Fox-News

Президент США Дональд Трамп назвав сфальшованим матеріал журналу The Atlantic та вимагає звільнення журналістки телеканалу Fox-News через твердження журналістів, що президент США називав полеглих під час Першої світової війни американських військових "невдахами". Про це Трамп написав у своєму Twitter-каналі у суботу, 5 вересня.

"The Atlantic Magazine вмирає, як і більшість журналів, тому вони створили фейкову історію, щоб стати актуальними", - стверджує Трамп. Згодом він дописав: "Дженніфер Гріффін з Fox-News не підтвердила "найнепристойнішу" частину історії The Atlantic Magazine (...) Вона має бути звільнена за таку роботу".

Трамп запевняє що журналістка "ніколи не телефонувала його адміністрації за коментарями" і стверджує, що публікація The Atlantic спрямована на те, щоб вплинути на вибори президента, які відбудуться 3 листопада.

Публікація у The Atlantic Magazine

Журнал опублікував статтю 4 вересня з посиланням на чотири неназвані джерела. За даними журналіста, під час візиту Трампа до Франції у 2018 році він відмовився їхати на кладовище Ен-Марн поблизу Парижа задля вшанування пам'яті полеглих американських військових. У розмові зі співробітниками перед запланованим на цвинтар візитом Трамп сказав: "Чому я маю йти на це кладовище? Воно заповнене невдахами (в оригіналі losers. - Ред.)".

В окремій розмові під час тієї ж поїздки Трамп назвав понад 1800 морських піхотинців, які полягли у битві біля лісу Белло навесні 1918 року, "недоумками" (в оригіналі suckers. - Ред.) через те, що їх вбили. За словами журналіста видання, цю інформацію йому підтвердили четверо співрозмовників.

За офіційними даними, Трамп не відвідав кладовище через дощ. Тоді нібито внаслідок негоди "не зміг злетіти вертоліт", через що спецслужби наголосили, що відвідини кладовища неможливі.

На критику Трампа наразилась і журналістка Fox-News

Згодом кореспондентка з питань національної безпеки телеканалу Fox-News Дженніфер Гріффін підтвердила інформацію з матеріалу Тhe Atlantic Magazine. Вона написала у Twitter, що двоє колишніх співробітників Трампа підтвердили їй, що президент зневажав ветеранів. За її словами, в день візиту він був у поганому настрої і не розумів, чому йому треба відвідувати кладовище, де поховані американські військові.

Гріффін процитувала представника уряду, який сказав їй, що Трамп раніше описував ветеранів як "недоумків". Однак, за її словами, це слово було використано у зв'язку з війною у В'єтнамі. Трамп сказав: "Це була дурна війна. Усі, хто брав участь, були недоумками (в оригіналі suckers. - Ред.)". За даними джерела журналістки, Трамп міг поїхати на кладовище на авто, але він не хотів цього візиту.

Після цих публікацій Трамп, його представники та близькі почали заперечувати цю інформацію і наполягати на її неправдивості.