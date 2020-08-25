Трамп заявив, що ще не бачив доказів отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 4 вересня, що ще не бачив доказів Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. "Я не знаю точно, що сталося. Я думаю, що це трагічно, це жахливо, цього не повинно було статися", - сказав Трамп на пресконференції, передає інформагенція AFP.

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Він зазначив, що ще не бачив доказів Німеччини і запевнив, що перегляне їх. Трамп сказав, що німецька версія виглядає правдоподібною. "Я був би дуже злий, якщо все дійсно так і було", - додав президент США. Водночас Трамп не вказав, що конкретно він робитиме у цьому випадку.

При цьому він висловив думку, що поточні переговори про ядерну зброю з Москвою важливіші за будь-яке інше питання. "Це найголовніше", - сказав він.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального. Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.

Також представники НАТО закликають уряд РФ до співпраці з міжнародними організаціями для проведення неупередженого розслідування отруєння Навального.