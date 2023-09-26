У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю

Священник УПЦ МП на Херсонщині продавав російську зброю та боєприпаси, залишені військами РФ після втечі. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Херсоні. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі військ РФ з міста. Про це у вівторок, 26 вересня, повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора України (ОГПУ).

За даними ОГПУ, у вересні 2023 року чоловік продав два зенітно-ракетні комплекси "Ігла", призначені для ураження повітряних цілей, а також три порохових заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це він отримав три тисячі американських доларів.

Окрім того, правоохоронці встановили місцезнаходження ще двох схронів зі зброєю і боєприпасами. Вони розміщувалися у підвалі багатоповерхового житлового будинку та на земельній ділянці, що належить священнику. Серед виявленого - кулемет, автомат АК-74, порохові заряди, гранати, набої з магазинами різного калібру, штик-ножі.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" й обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 214 тисяч гривень. Настоятелю храму загрожує до семи років тюрми.

"Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ", - повідомили в СБУ.

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Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині. Він поширював листівки, у яких війна Росії проти України зображалася, як "внутрішній конфлікт".

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