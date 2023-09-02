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Клірик УПЦ МП на Житомирщині роздавав "кремлівські агітки"

Роман Губа
2 вересня 2023 р.

Настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який поширював листівки, у яких війна Росії проти України зображалася, як "внутрішній конфлікт", повідомили про підозру.

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Хрест. Церква. Християнство. Релігія. Ілюстративне фото.
Священнику УПЦ МП на Житомирщині повідомили про підозруФото: Hasenonkel/YAY Images/IMAGO

Служба безпеки України (СБУ) заявила в суботу, 2 вересня, про викриття клірика Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який роздавав вірянам у Житомирській області "кремлівські агітки", у яких війна Росії проти України зображалась як "внутрішній громадянський конфлікт", агресія РФ заперечувалась, а також принижувались релігійні почуття громадян України.

Настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про розпалювання національної та релігійної ворожнечі, максимальна санкція якої передбачає до п'яти років тюрми.

За даними СБУ, він розповсюджував проросійські агітаційні матеріали серед священників і парафіян релігійної громади за вказівкою свого митрополита, якому раніше вже оголосили підозру. 1 червня спецслужба повідомляла, що "впродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур".

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Нагадаємо, що 27 квітня обласна рада заборонила на території Житомирщини діяльність УПЦ МП. Утім у Державній службі з етнополітики та свободи совісті наголошують, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви. Там зауважують, що для припинення в Україні діяльності церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

Депутати Житомирської облради звернулись до парламенту з проханням якнайшвидше ухвалити закони, що унеможливлять діяльність в Україні релігійних організацій з керівним центром у державі-агресорці. Вони також закликали центральну владу розірвати договори оренди з релігійними громадами УПЦ МП.

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