Стефанчук: Рада наразі не має голосів для заборони УПЦ (МП)

У партіях тривають суперечки щодо діяльності УПЦ (МП) в Україні. Однак, якщо питання щодо її заборони буде винесене на розгляд депутатів, голосів для його ухвалення не вистачить, вважає голова ВРУ Руслан Стефанчук.

В парламенті навряд чи знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування. Таку думку висловив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому у суботу, 23 вересня.

"Парламент - це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", – сказав Стефанчук. За словами голови українського парламенту, у партіях тривають внутрішні дискусії з цього питання.

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Нагадаємо, що раніше релігієзнавча експертиза, проведена згідно рішення РНБО, встановила, що УПЦ (МП) є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Останнім часом рішення про заборону УПЦ (МП) або припинення договорів оренди з пов'язаними з нею релігійними організаціями ухвалили у низці областей України, зокрема в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Вінницькій і Закарпатській. У деяких регіонах такі рішення також схвалили окремі громади чи населені пункти, наприклад Бровари на Київщині.

Водночас голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.