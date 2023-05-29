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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт ТокаєвФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаКазахстан

Казахстан про вступ в Союзну державу: Оцінили жарт Лукашенка

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Лукашенко запропонував Казахстану вступити в "Союзу державу" Росії та Білорусі й отримати "одну ядерну зброю на всіх". Токаєв заявив, що "оцінив жарт".

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував у понеділок, 29 травня, на пропозицію білоруського правителя Олександра Лукашенка вступити в так звану Союзну державу Росії та Білорусі й отримати "одну ядерну зброю на всіх". Він заявив, що "гідно оцінив цей жарт".

"Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз (ЄАЕС)", - цитує Токаєва сайт президента Казахстану.

ЄАЕС, за його словами, має насамперед займатися питаннями економічної інтеграції, в тоді вже всім іншим. "Питання ідеології, освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, безумовно, потребують до себе уваги. Але є й інші платформи, де ми успішно співпрацюємо з усіма відповідними країнами. Тож сподіваємося, що ЄАЕС, перш за все, виконає своє призначення, що було зафіксоване в Договорі 2015 року", - сказав Токаєв.

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Щодо ядерної зброї Токаєв заявив, що вона Казахстану не потрібна. "Ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - наголосив він.

Водночас Токаєв назвав РФ "природним партнером" Казахстану.

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