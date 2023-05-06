"Батьківщина-мати" в КиєвіФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
СуспільствоУкраїна
У Києві готують демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері"
Максим Сидоржевський
1 год. тому
Герб СРСР на монументі "Батьківщини-матері" замінять на тризуб, вже готується відповідна проєктна документація, повідомив Олександр Ткаченко.
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Перша стадія процесу демонтажу герба СРСР на монументі "Батьківщини-матері" у Києві вже почалася. Про це у суботу, 6 травня, в ефірі національного марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За словами міністра, герб СРСР на "Батьківщині-матері" планують замінити на український тризуб.
"Зараз готується проєктна документація для того, щоб зрозуміти, у який спосіб краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Плануємо це робити. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб розпочалася вже", - запевнив Ткаченко.
25 квітня 2023 року набув чинності закон про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України, що передбачає перейменування всіх назв міст, сіл та вулиць, які пов'язані з РФ, СРСР і Російською імперією. Згідно з законом, Національна комісія зі стандартів державної мови протягом двох місяців з дня опублікування документа має оприлюднити перелік сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендації щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до цих стандартів.
Верховна Рада у шестимісячний строк має ухвалити рішення про перейменування населених пунктів з урахуванням пропозицій, поданих органами місцевого самоврядування, військовими (військово-цивільними) адміністраціями населених пунктів, та рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови.
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