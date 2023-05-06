У Києві готують демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері"

Перша стадія процесу демонтажу герба СРСР на монументі "Батьківщини-матері" у Києві вже почалася. Про це у суботу, 6 травня, в ефірі національного марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За словами міністра, герб СРСР на "Батьківщині-матері" планують замінити на український тризуб.

"Зараз готується проєктна документація для того, щоб зрозуміти, у який спосіб краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Плануємо це робити. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб розпочалася вже", - запевнив Ткаченко.

У липні минулого року у додатку "Дія" здійснювалося опитування щодо долі радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-мати". 85 відсотків українців, які взяли участь у голосуванні, підтримали пропозицію замінити герб СРСР на монументі на тризуб. Всього в опитуванні від міністерства культури та інформаційної політики взяло участь понад 778 тисяч українців.

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25 квітня 2023 року набув чинності закон про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України, що передбачає перейменування всіх назв міст, сіл та вулиць, які пов'язані з РФ, СРСР і Російською імперією. Згідно з законом, Національна комісія зі стандартів державної мови протягом двох місяців з дня опублікування документа має оприлюднити перелік сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендації щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до цих стандартів.

Верховна Рада у шестимісячний строк має ухвалити рішення про перейменування населених пунктів з урахуванням пропозицій, поданих органами місцевого самоврядування, військовими (військово-цивільними) адміністраціями населених пунктів, та рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови.