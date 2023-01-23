"Температура в кімнаті падала до нуля"

Модульні містечка дали тимчасовий прихисток українцям, які втратили житло через війну Росії проти України. Однак холоди та перебої з електропостачанням стали справжнім випробуванням для їхніх мешканців.

Довжелезний світлий коридор заставлений поличками зі взуттям і дитячими візочками. Одразу складається враження, що кожен метр у цих стінах - особливо цінний. Чим ближче підходиш до кухні - тим виразнішим стає кулінарне розмаїття: відчувається запах м’яса, тушкованих овочів і чогось пряного. У каструлях на плиті підскакує окріп, а на столі стоїть вже приготований величезний баняк плову. Полудень. Мешканці цього модуля в контейнерному містечку в Ірпені на Київщині готуються обідати.

Загалом тут проживає майже шістдесят людей. На всіх одна кухня, дві мийки та дві конфорки, тож готувати доводиться швидко й по черзі. Тутешніх мешканців об'єднує не лише спільний простір, а й спільне лихо: усі вони залишилися без дому.

Модульне містечко - її перший дім

Якби 24 лютого 2022 року Росія не напала на Україну, то крихітну Валерію з пологового одразу привезли б у світлу й простору квартиру в Ірпені, де мешкала її родина: мама, тато, брат, сестра і домашній улюбленець - хаскі на ім'я Спайк. Проте ще до народження Валерії від оселі Поштаренків майже нічого не залишилося. Навесні під час боїв за Київ будинок зазнав сильних руйнувань. Перший час сім'я жила у знайомих, а наприкінці серпня переїхала до модульного містечка.

Людмила Поштаренко тримає на руках сестру Валерію, яка народилася, коли родина вже жила в модульному містечку Фото: DW

Нині маленькій Валерії два місяці. Її обожнюють мешканці модуля, деякі з них навіть стали хрещеними батьками немовляти. "Тут можна знайти не лише друзів, а й родичів", - з оптимізмом каже старша сестра Валерії Людмила Поштаренко. Вісімнадцятирічна дівчина постійно допомагає мамі няньчити малечу. У чотири руки легше давати раду: поки одна бавить, друга гріє суміш для годування, поки одна годує, друга носить воду для купання. Та й побутові незручності, пов'язані із проживанням в модулі, стають менш помітними й виснажливими.

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Родині Поштаренків виділили дві кімнати: в одній мешкають батьки з маленькою Валерією, в іншій - Людмила із братом і собакою. Попри те, що місця небагато, Поштаренки вже призвичаїлися та обладнали простір під себе. Людмила розповідає, що на момент заїзду в кожній кімнаті стояли дві шафи, стільці та два ліжка. З усім іншим допомагали волонтери, зокрема привезли конструкції з поличками, ковдри та подушки, а для немовляти - візочки, ванночку та ще чимало дрібних, але необхідних для життя речей. "Ми їм дуже вдячні", - з трепетом у голосі говорить Людмила Поштаренко.

У кухні модульного містечка треба готувати по черзі, тому що місця обмаль Фото: DW

Життя площею в десять квадратних метрів

Модульне містечко в Ірпені розташоване на мальовничій території санаторію "Дубки". Повітря тут свіже й насичене ароматом хвойних дерев, є чимало простору для прогулянок, а в теплу пору року в цьому місці щедро буяє зелень. Живуть тут переважно ірпінці, домівки яких не підлягають відновленню або потребують капітального ремонту. Переселенців з інших регіонів - одиниці.

Модульні конструкції місто безкоштовно отримало від Польщі, а облаштуванням містечка займалися комунальні служби та благодійники. Загалом у містечку вісім модулів. Їх встановлювали по черзі: перші чотири почали заселяти у серпні, наступні чотири - у листопаді. Наразі тут мешкає понад пів тисячі осіб. Крім того, в останні два модулі продовжують селити людей, тож очікують ще понад сотню нових мешканців.

На загальній кухні у модульному містечку Фото: DW

У компактних кімнатах модулів (їхня площа становить близько 10 квадратних метрів) розміщують від двох до чотирьох осіб, зазвичай родини. Та якщо сім'я велика, наприклад, як у Поштаренків, виділяють одразу дві сусідні кімнати. Також є окремий модуль, де мешкають переважно люди похилого віку.

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На території містечка працює їдальня, де раз на день безкоштовно годують усіх мешканців. Крім того, у відкритому доступі є невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, місце для відпочинку, зона для прання та прасування, а також бібліотека. В останній працює Наталія Колісниченко, яка приїхала до Ірпеня з тимчасово окупованого Мелітополя. Жінка не захотіла співпрацювати з окупантами і разом з донькою виїхала на підконтрольну Україні територію. Шлях був довгим і непростим: довелося перетнути сім ворожих блокпостів. "Як тільки ми опинилися на підконтрольній території, радості не було меж. Почуття нас переповнювали", - згадує бібліотекарка.

Про минуле в Мелітополі Наталія Колісниченко говорить зі смутком. Там вона залишила все своє життя, чоловіка й улюблену роботу в бібліотеці, якій присвятила 27 років. Розповідає, що окупанти знищили всі книжки українською мовою.

Бібліотекарка з Мелітополя Наталія Колісниченко на новому робочому місці у модульному містечку в Ірпіні Фото: DW

В Ірпені Наталія Колісниченко багато працює з дітьми, яким прищеплює любов до української літератури. За кілька місяців їм вдалося підготувати та презентувати три вистави. Також у приміщенні бібліотеки кілька разів на тиждень проходять зустрічі з психологами - і для дітей, і для дорослих.

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Випробування холодом

Модульне містечко в Ірпені повністю залежне від електроенергії, тож життя його мешканців відчутно змінилося з початком ракетних атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Без струму немає гарячої води, не працює плита на кухні, та й сам модуль охолоджується за лічені години. Бувало, що температура у приміщенні опускалася до дев'яти градусів, а одного разу - навіть до нуля, розповідає мешканка модульного містечка Євгенія Брик. "Нуль був, коли ми сиділи без світла три з половиною доби. Діти дуже мерзли, вони всі перехворіли. Так як це гуртожиток, то хворіють усі одночасно. Тому ми вже по третьому чи по четвертому колу хворіємо: у дітей і бронхіт, і грип, і ГРВІ", - схвильовано розповідає жінка.

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За словами тутешніх мешканців, зараз ситуація дещо краща: зазвичай світло вимикають двічі на день - у середньому на 3-4 години. У першій половині дня модуль залишається знеструмленим, а вже під час вечірнього відключення вмикають генератори, які привезли в це містечко на початку зими. "Пристрої надають благодійні організації з-за кордону, також ми закуповуємо їх самі. Одного потужного генератора, щоб заживив це містечко, не вистачить однозначно. Зараз на території знаходяться три генератори: на двісті, сто і шістдесят кіловат, але потрібно ще", - пояснює заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

Площа кімнат у модульному містечку становить близько 10 квадратних метрів Фото: DW

Те, що потужностей бракує, підтверджують і самі мешканці модульного містечка. "Декілька днів генератор працював, сьогодні знову щось сталося. Ми вже не уточнювали, бо немає сил боротися, чесно. Я все розумію, так, економія. Але ж це наше майбутнє, тут 30 дітей. Хто буде піднімати Україну? Чиї діти зараз на передовій? Чиї чоловіки зараз на передовій?" - запитує Євгенія Брик, чоловік якої зараз також боронить рідну землю зі зброєю в руках.

У 2016 році в Ірпені родина Бриків придбала квартиру. Євгенія облаштовувала помешкання з трепетом і любов'ю, створюючи в ньому затишний і комфортний простір. Тепер жінка стоїть на руїнах своєї квартири і ледь стримує сльози: життя, яке будували роками, навесні 2022 року зруйнували російські снаряди. Із чотирьох влучань по будинку три припало на квартиру родини. Вигоріло все, залишилися хіба стіни і віконні рами на балконі. "Ми тоді замовили якісні вікна. Дуже старалися для цієї квартири, хотіли все найкраще", - згадує жінка.

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Євгенія чітко пам'ятає кожну деталь свого помешкання. "Я ось зараз стою й просто бачу, що й де в нас було. У дитячій була величезна шафа до стелі. Я навіть пам'ятаю її колір. І по поличках пам'ятаю, де і які речі лежали у моїх донечок. Згадую це все, й емоції мене просто розривають. Ми обов'язково зробимо ще краще, ніж було", - говорить, ніби звертаючись до стін, Євгенія.

Євгенія Брик мріє відновити зруйновану під час наступу РФ на Київ квартиру в Ірпіні Фото: DW

Ремонтні роботи вже тривають. Родина Бриків разом із сусідами, чиї квартири зазнали руйнувань, розпочала відновлення власним коштом. Спільними зусиллями придбали генератор для будівельників, щоби ті могли працювати автономно. Першочергова мета - встановити дах. Нехай поки замість нього небо, проте армопояс вже залитий. І це вселяю віру в кожного мешканця цього будинку.

Найбільше Євгенія Брик мріє про перемогу України, повернення чоловіка з фронту й відновлення своєї квартири. Жінка уявляє, як знову з теплом і любов'ю буде облаштовувати простір. Як із десяти квадратних метрів у модулі життя знову розшириться до 55 квадратів рідного помешкання.

Поки ж над голими стінами зруйнованого будинку майорить український прапор. Його встановили сусіди Євгенії, які також втратили житло.