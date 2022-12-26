Чи візьметься архітектор Норман Фостер за відбудову Харкова?

Про плани відомого архітектора сера Нормана Фостера заговорили ще в квітні, коли британець заявив, що пропонує свої послуги для реконструкції Харкова pro bono, тобто без гонорару. Відтоді сер Норман Фостер через відеозв'язок підтримує регулярний контакт із мером Ігорем Тереховим.

Харків відомий своєю архітектурою в стилі модерн. До початку війни, у місті, розташованому в лише 40 кілометрах від російського кордону, жило близько 1,5 мільйона людей. Харків також є рідним містом для цьогорічного лауреата Премії миру Німецької книготоргівлі Сергія Жадана.

Фостер (п) на зустрічі з харківським мером Ігорем Тереховим, грудень 2022 Фото: Norman Foster Foundation

Сер Норман Фостер - зірка серед сучасних архітекторів. У 1999 році він був удостоєний Прітцкерівської премії, яку вважають своєрідним Оскаром в архітектурі. 180-метровий хмарочос "Огірок" ("The Gherkin"), який спірально здіймається в лондонське небо, як веретено, футуристичний Міст Міленіум через Темзу, Apple Park у Купертіно, штат Каліфорнія та скляний купол Рейхстагу в Берліні - ці та інші престижні проєкти вийшли з архітектурної кузні Фостера.

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Фостер і авторитарні режими

Але архітектор, якого засипали преміями, нещодавно викликав і критику. Оскільки його розгалужений глобальний офіс також брався за амбітні замовлення для авторитарних режимів. Наприклад, "Foster + Partners" спроєктував величезний прозорий намет у столиці Казахстану Астані, аеропорт у Пекіні та стадіон, де проходив фінал Чемпіонату світу з футболу в Катарі - тобто, в країнах, де, за ​​даними Amnesty International , є серйозні порушення прав людини.

Речник Асоціації німецьких архітекторів Бенедикт Готце (Benedikt Hotze) не бачить нічого поганого в тому, що Фостер уже зараз намагається заявити про себе в світі завдяки генеральному плану реконструкції Харкова. Однак це досить незвично для архітектурної галузі. "Насправді, архітектурні бюро так не працюють", - сказав Готце в коментарі DW.

Фостер планує нову архітектурну принаду для центра Харкова, який сильно постраждав від російських обстрілів Фото: Yevhen Titov/AFP

Харківський міський голова Терехов, який одночасно представляє і Форум мерів України, з квітня підтримує постійний зв'язок із Фостером, повідомляє німецький журнал Der Spiegel. Тим часом у місті, очевидно, спостерігається невдоволення: генеральний план реконструкції Харкова так і не був представлений українській громадськості, розповіла газеті Neue Zürcher Zeitung Євгенія Губкіна, яка спеціалізується на історії архітектури. Обговорення відбуваються за закритими дверима, що "абсолютно неприйнятно". В пресу часом просочувалися лише окремі деталі плану.

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Другий берлінський Рейхстаг?

Особливо привертає увагу будівля обласної адміністрації, яка 1 березня 2022 року сильно постраждала від ракетного обстрілу та повністю вигоріла. Конструктивістська споруда 1920-х років, перебудована після Другої світової війни в стилі сталінської кондитерської, має "багато історичних нашарувань", розповіла газеті Tageszeitung українська урбаністка Ірина Склокіна. Тому точиться багато суперечок про її майбутнє. Обговорюється і знесення, а також і реконструкція версії сталінських часів, на якій залишилися помітні сліди влучень ракет. З іншого боку, Фостер хоче лише зберегти історичний фасад, але побудувати інтер'єр "з нуля", так само, як Фостер уже продемонстрував на прикладі берлінського Рейхстага, каже Склокіна.

У грудні сер Норман Фостер вирушив на схід України. Його зустріч із мером Харкова Ігорем Тереховим задокументована на сайті іспанського фонду Фостера . Там наголошують, що думку населення опитували через анкети, надійшло 16 тисяч відповідей. Повідомляється про близько 100 зустрічей і щотижневих робочих засідань з Харківською групою архітекторів (Kharkiv Group of Architects), до якої входять десятеро місцевих архітекторів, містобудівників та істориків.

Для реконструкції визначено п'ять пілотних проєктів, на яких базується генплан. "Проєкт культурної спадщини" передбачає створення нової пам'ятки архітектури в центрі міста. "Річковий проєкт" має на меті перетворити шестикілометрову смугу між річками Харків і Немишля на екологічний простір для пішоходів і велосипедистів.

"Індустріальний проєкт" перетворить вугільну електростанцію на центр чистої енергії та харчування, сприяючи розвитку промисловості в усьому Харкові. "Проєкт будівництва житла" має на меті зробити існуючі будівлі безпечними, сучасними та енергоефективними. І, нарешті, пілотний проєкт "Наука" спрямований на залучення технологічних компаній, дослідницьких фірм і стартапів.

У німецьких архітектурних колах теж уже розглядають пропозиції щодо реконструкції Україні, вже відбулися переговори, каже генеральний директор Палати архітекторів землі Північний Рейн-Вестфалія Маркус Лерманн (Markus Lehrmann). Він також повідомив про "двосторонні контакти окремих архітекторів". Але спочатку має настати мир. Україна наразі потребує екстреної допомоги для відновлення інфраструктури, мереж централізованого тепло-, електро- та водопостачання. "Зараз, - каже Лерманн, - у людей цілком інші проблеми".