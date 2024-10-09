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ПолітикаУкраїна

Телемарафон триватиме до кінця війни - міністр культури

Олександр Куницький
9 жовтня 2024 р.

Поки є війна, Україні потрібен національний телемарафон "Єдині новини", який "розбиває російську пропаганду", вважає міністр культури Микола Точицький.

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Телевізійна студія "Суспільного" мовлення в Києві
ТелестудіяФото: Pavlo Bagmut/Avalon/Photoshot/picture alliance

Національний телемарафон "Єдині новини" повинен бути до кінця війни, заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому в середу, 9 жовтня.

"Поки є війна, нам потрібен "Єдиний марафон". Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація щодо нас", - сказав міністр.

За його словами, з іншого боку телемарафон має бути проєктом більш освітнього характеру, де будуть більше пояснювати про українську культуру та що робити для її збереження. "Я вважаю, що "Єдині новини" можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України", - зазначив міністр.

"Я сказав і буду продовжувати говорити, що поки йде війна, "Єдині новини" будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво", - додав Точицький.

Критика телемарафону

Телемарафон "Єдині новини" під координацією мінкульту запустили у перший день повномасштабної війни Росії проти України. До нього приєдналася низка приватних телеканалів і державний канал "Рада". У кінці березня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення, яке зобов'язало всі загальнонаціональні телеканали, наповнення яких складається переважно з інформаційних та інформаційно-аналітичних програм, мовити на єдиній інформаційній платформі - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом".

На думку медіаекспертів, це фактично позбавило українських телеглядачів альтернативного погляду на події в країні. Спроби телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 каналу", близьких до колишнього президента України Петра Порошенка, "розбавляти" марафон власними інформаційними програмами призвели до їхнього відключення від цифрового ефіру в квітні 2022 року.

Тим часом Державний департамент США згадав єдиний інформаційний телемарафон у звіті щодо порушень прав людини в Україні за 2023 рік. Як зазначив Держдеп, марафон забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм.

Нагадаємо, фінансується марафон із державного бюджету. На 2024 рік на нього та інші інформаційні проєкти закладено 1,94 мільярда гривень. 

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Інтерв'ю Точицького "Голосу Америки"

www.holosameryky.com