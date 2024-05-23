"Суспільне" відновлює мовлення: початок кінця телемарафону?

"Суспільне" відновлює власне мовлення на каналі Перший. Проте у мовника залишилась можливість обмінюватися контентом з іншими учасниками Національного телемарафону. Що це дасть каналу і глядачам?

Національний телемарафон почав виходити в ефірі українських телеканалів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До нього приєдналися спочатку низка приватних телеканалів та державний канал "Рада", а пізніше "Суспільне мовлення". У кінці березня 2022 року Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення, яке зобов’язало усі загальнонаціональні телеканали, наповнення яких складається переважно з інформаційних та інформаційно-аналітичних програм, мовити на єдиній інформаційній платформі - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом".

Тоді ж шість основних телеканалів та медіагруп - Starlight Media, 1+1 media, Медіа Група Україна, Inter Media Group, державний канал "Рада" та Суспільне - підписали меморандум про взаємодію, в якому спільно визначили формат і теми окремих частин телемарафону, над якими працюють редакції кожної групи. Кожен з них мав забезпечувати інформаційним наповненням свій шестигодинний відрізок Національного телемарафону.

"Цивілізоване розлучення" Суспільного

Відтоді українські телеглядачі, скільки б не переключали інформаційні телеканали, могли бачити в ефірі лише "Єдині новин". Винятком були лише "5 канал", "Еспресо" та "Прямий". Ці телеканали не включили в роботу телемарафону, а пізніше взагалі позбавили можливості цифрового мовлення.

Однак зараз може все змінитись. 21 травня Суспільне вийшло з телемарафону "Єдині новини" та відновило власне мовлення на каналі Перший. Водночас Суспільне й надалі залишається в проєкті. Голова правління "Суспільного мовлення" Микола Чернотицький, слова якого цитує пресслужба мовника, пояснив це так: "Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні".

Тобто на каналі Першоий "Єдині новини" більше не транслюються. Але контент, вироблений Супільним, може бути включений в ефір Національного телемарафону на тих каналах, де він і надалі виходить.

Голова правління "Суспільного мовлення" Микола Чернотицький Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Наглядова рада Суспільного заявила, що мовник отримав письмові гарантії від РНБО, що вийшовши з Національного телемарафону, не порушуватимемо рішення Ради нацбезпеки та оборони. "На мій погляд, це цивілізоване "розлучення", якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту", - сказала у коментарі портал "Детектор медіа" голова наглядової ради Світлана Остапа.

Телемарафон, реклама і Суспільне

Член наглядової ради Суспільного Вадим Міський розповів DW, що однією з передумов, котра зрештою призвела до виходу суспільного мовника з Національного телемарафону стало те, що комерційні телеканали обговорювали впровадження рекламних блоків під час трансляції "Єдиних новин" попри те, що держава платить їм за виробництво контенту для телемарафону.

Для цього, за словами Міського, блоки ефірного мовлення мали перерозподілити, зокрема Суспільне хотіли посунути з вечірнього часу, коли телебачення дивиться найбільша аудиторія, і відповідно, реклама коштує дорожче. Суспільний мовник не погодився на це. Аби залагодити непорозуміння, сторони дійшли компромісу: Суспільне повертається до власного мовлення на каналі Перший, але залишається частиною "Єдиних новин" та планує обмінюватися контентом з іншими учасниками Національного телемарафону.

"Можливість обміну контентом залишається. Я думаю, що вся ця історія на користь суспільному мовнику. Бо тепер бренд Суспільного не буде розмиватися і своєю участю мовник не буде легітимізувати ті недоліки ефіру, які мав телемарафон, - каже Міський. - З іншого боку ми розуміємо, що аудиторія звикла бачити в ефірі ведучих комерційних телеканалів і це може призвести до того, що значна частка аудиторії продовжить його дивитися".

Разом з тим, наголошує Міський, у глядача з’явиться альтернатива "Єдиними новинам". "Я думаю, що наявність альтернативи і наявність більш збалансованого висвітлення того, що відбувається в країні, це вже є плюс. Ну а далі глядач обиратиме сам, що йому цікавіше", - зауважив член наглядової ради Суспільного.

Міський вказує на те, що Суспільне не отримувало додаткових грошей за виробництво контенту для телемарафону, тому цьогоріч фінансово таке рішення не позначиться на діяльності телеканалу. Однак він переконаний, що тепер глядачі зможуть побачити в ефірі більше збалансованих новин, документальних фільмів та журналістських розслідувань.

Суспільне - "біла ворона" в телемарафоні

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вважає, що конфігурація, в якій Суспільне фактично вийшло з телемарафону, хоча юридично залишаючись його частиною, задовольняє наразі всіх. "Суспільне у Національному телемарафоні було біло вороною, і його не сприймали інші телеканали. Бо воно єдине давало ефір політичній опозиції, критикувало владу та показувало розслідування", - констатує Романюк. При цьому вона з обережністю говорить про подальшу долю Національного телемарафону: хоча останнім часом він і втрачав популярність серед глядачів, свою аудиторію "Єдині новини" мають.

Водночас результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показали, що довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Якщо у травні 2022 року такому формату подачі інформації довіряло 69 відсотків українців, то у грудні 2023 року цей показник знизився до 43 відсотків. Соціологи вказують, що до 38 відсотків зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону.

"Як вплине вихід Суспільного на аудиторію і на рейтинги важко сказати. Це буде видно лише за деякий час. Але це оптимальне рішення для всіх - всі зберігають свої інтереси. Показником, чи не буде тепер тиску на Суспільне через телемарафон, стане складання держбюджету на 2025 рік і скільки коштів закладуть на діяльність суспільного мовника", - каже виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, член парламентської фракції "Голос" Ярослав Юрчишин сподівається, що вихід Суспільного з телемарафону припинить маніпуляції щодо публічного мовника. "Наша задача тепер - посилити Суспільне. Потрібно знайти додаткові ресурси, аби забезпечити якісне інформування людей у форматі 24/7. Адже підтримка незалежного публічного медіа - це наше зобов’язання перед міжнародними партнерами", - написав Юрчишин у Facebook. Раніше він критикував телемарафон і заявляв, "якщо до кінця року не буде повернення хоча б часткової довіри до телемарафону, потрібно буде думати над його завершенням".