Рейтинг свободи ЗМІ: Ситуація в світі - найгірша за 10 років

Україна - на 61 місці зі 180. У переліку тих, де незалежна журналістика неможлива, опинилися 36 країн. Найгіршу динаміку зафіксували в Грузії.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" опублікувала в п'ятницю, 3 травня, у Всесвітній день свободи преси, щорічний рейтинг свободи ЗМІ в світі.

Як зазначає організація, ситуація зі свободою преси продовжує стрімко погіршуватися - кількість нападів на журналістів зростає, як і кількість країн, у яких умови роботи для працівників масмедіа описуються як "катастрофічні".

Минулого року 36 країн світу опинилися в категорії тих, де незалежна журналістика практично неможлива. Це рекорд останніх 10 років.

Вибори - фактор ризику для журналістів

Як ідеться у звіті, особливу небезпеку для журналістів становлять передвиборні кампанії - як до, так і після дня голосування. Образ і фізичного насильства зазнають репортери в найрізноманітніших країнах, зокрема і в Німеччині.

"Зростаючий масштаб насильства щодо журналістів і співробітників ЗМІ - це лякаючий тренд. Автократи, лобісти і вороги демократії прагнуть усіма силами запобігти незалежному висвітленню подій", - каже генеральна директорка "Репортерів без кордонів" Аня Остерхаус (Anja Osterhaus). За її словами, така ситуація неприйнятна, і демократичні уряди мають робити більше для захисту журналістів.

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Найвільніша преса - у Скандинавії

Щодо лідерів рейтингу - країн, де найсприятливіша ситуація для ЗМІ, то на першому місці уже вісім років поспіль - Норвегія, за якою слідують Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія.

Німеччина посідає 10-те місце в рейтингу. Однак, попри високі позиції, експерти "Репортерів без кордонів" вважають, що німецькій владі є над чим працювати, зокрема - над підвищенням суми щомісячного платежу на фінансування суспільно-правових телерадіокомпаній.

Україна піднялася на 18 позицій

Україна цього року посіла 61 місце у порівнянні з 79-м минулого.

"Хоча верховенство права не забезпечується на всій території країни з моменту російського вторгнення, що заважає українській владі гарантувати свободу преси на окупованих територіях, політичне втручання у вільній Україні зменшилося. Цей вид тиску обмежується тим, що ЗМІ його викривають", - йдеться у звіті.

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Найгірша динаміка - в Грузії

У хвості рейтингу опинилися Сирія, Еритрея та Афганістан, де за останній рік вбили трьох журналістів, а щонайменше 25 ув'язнили.

Росія посідає 162-гу сходинку зі 180. Як ідеться у звіті, там вісім оголошені "небажаними організаціями", 70 видань і 300 журналістів - "іноземними агентами". Понад півтори тисячі журналістів виїхали з країни, але деякі не встигли і зазнали репресій.

Найгіршу динаміку за підсумками року продемонструвала Грузія, яка впала в рейтингу на 26 пунктів до 103-го місця. На думку укладачів, виною тому - політики правлячої партії "Грузинська мрія", яка ініціювала закон про "іноагентів" за російським зразком. Крім цього, партія пропонує посилити державний контроль за ЗМІ.