Швидка мода: Як і чому Франція збирається її обмежити

Цими днями у Національній Асамблеї Франції досить рідко панує єдність. Уряд не має абсолютної більшості в парламенті і часто наштовхується на шалений опір опозиції. Однак закон про обмеження впливу текстильної промисловості на довкілля підтримали всі парламентські групи.

Міністр навколишнього середовища країни Крістоф Бешю заявив про "великий крок вперед", який робить Францію "першою країною в світі, яка законодавчо обмежує надмірності швидкої моди". Остаточної версії закону все ще немає, адже Сенат розглядатиме його з середини квітня. Нові правила можуть набути чинності в найближчі кілька місяців. Однак експерти моди та екологічні активісти вже схвально оцінюють законопроєкт. Навіть якщо не всі з них вітають підхід, який заплановано при цьому застосовувати.

Нові правила мають вплинути на компанії, що працюють у сфері моди, які щодня випускають на ринок певну мінімальну кількість продукції, й цей поріг має бути визначено пізніше. Насамперед це стосується гігантів швидкої моди, таких як виробник Shein та платформа онлайн-продажів Temu, що базуються в Китаї. У майбутньому такі компанії будуть зобов'язані чітко висвітлювати вплив моди на довкілля на своїх веб-сайтах і заохочувати користувачів до переробки товарів - в іншому випадку їм доведеться платити штрафи до 15 тисяч євро.

Китайський онлайн-ритейлер швидкої моди Shein Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

За допомогою нової системи екобалів компанії з низьким рейтингом спочатку сплачуватимуть збір у розмірі до п'яти євро за одиницю продукції, а в майбутньому, у 2030 році - до десяти євро. З 2025 року також буде заборонена реклама компаній швидкої моди або їхньої продукції. За порушення компаніям загрожує штраф до 100 тисяч євро.

"Ми виграли культурну битву"

Для Жулії Форе цей законопроєкт став "чудовою новиною". Вона є дизайнеркою одягу та співголовою руху En Mode Climat, який об'єднує близько 600 компаній, що виробляють екологічно чистий одяг. "Ми виграли культурну битву, - каже вона DW. - Швидка мода - це катастрофа в екологічному, соціальному та економічному плані, яка, наче каток, зрівнює з землею все, окрім сектору розкоші".

За її словами, таким чином галузі надсилається чіткий сигнал, коли одяг з вовни місцевого виробництва отримує гарний екологічний рейтинг, а одяг, вироблений далеко від дому з синтетичних тканин, - поганий. "Тим не менш, ми повинні бути обережними, щоб уряд не встановив занадто високий поріг, яким він визначатиме компанії швидкої моди", - попереджає вона.

Магазин іспанської мережі магазинів швидкого одягу Zara у Варшаві (Польща) Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Філіп Моаті, професор економіки Університету Париж Сіте та засновник паризького інституту ринкових досліджень ObSoCo, занепокоєний тим, що цей поріг може бути занадто низьким, а отже, також вплинути й на французькі компанії. Експерт також досить скептично ставиться до закону в інших аспектах. "Він стигматизує покупців цієї моди, які, згідно з дослідженням, яке ми зараз проводимо, походять з робітничого класу і мають відносно низький дохід, - пояснює він в інтерв'ю DW. - Можливість дозволити собі щось дає їм відчуття приналежності до суспільства". За оцінками Моаті, "надшвидка мода", як він її називає, становить близько трьох відсотків модного ринку Франції - точних цифр немає.

"Це кульмінація тенденції швидкої моди, яку такі бренди, як Zara та H&M, запровадили у 1990-х роках. Замість того, щоб випускати нові колекції двічі на рік, вони тепер пропонують їх щотижня, і багато інших компаній перейняли цей досвід", - пояснює він. "Ультрашвидка компанія моди Shein зараз випускає близько 7200 одиниць продукції щодня", - додає експерт.

Моаті вважає, що уряд повинен обмежити це, але шляхом забезпечення дотримання існуючих правил. До них належать встановлена законом дворічна гарантія на одяг, заборона на продаж нижче собівартості та зобов'язання встановлювати реалістичну базову ціну для знижок. "Крім того, ми повинні стягувати ввізне мито не з вартості 150 євро, як раніше, а з усього імпорту одягу", - каже економіст, додаючи, що у надшвидкого пошиття одягу є і позитивні сторони. "Ці компанії виробляють дуже маленькі серії - і тому майже не мають нерозпроданих запасів", - пояснює він.

У компаніях Shein, Temu, Zara і H&M на інформаційні запити DW не відповіли.

Логотип шведської мережі магазинів одягу H&M у Ризі (Латвія) Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Франція - піонер для Європи в обмеженні швидкої моди?

Директор економічного відділення паризької школи моди Institut Français de la Mode Жільдас Мінв'єль вважає, що ще належить з'ясувати, чи правильним є метод, обраний урядом. "Це незвідана правова територія - треба подивитися, як це спрацює, - каже він у коментарі DW. - У будь-якому випадку, споживачі повинні бути поінформовані про руйнівний вплив швидкої моди на довкілля".

Показово, що за текстом стоять майже всі французькі парламентарі. "Нові правила є реакцією на глибоку кризу, в якій сектор готового одягу перебуває з 2022 року. Численні бренди подали заяви про банкрутство. Швидка мода посилила кризу і ще більше посилила конкуренцію", - каже Мінв'єль. "Франція, країна моди, запровадила новаторський закон. Однак нові правила повинні бути поширені на всю Європу - адже ринок також європейський", - впевнений експерт.

Одним з небагатьох у парламенті, хто хоча б трохи скептичніше дивиться на законопроєкт, є Антуан Верморель-Маркес, депутат консервативної партії "Республіканці", обраний від департаменту Луара в центральній Франції. "У моєму рідному окрузі в 1980-х роках на текстильних підприємствах працювало близько 10 тисяч людей. Потім багато компаній перенесли своє виробництво в Азію, тож зараз у секторі працює лише дві тисячі осіб", - розповідає він DW.

Дешевий одяг виробляється на величезних фабриках, подібних до цієї в Бангладеш Фото: Joy Saha/ZUMA Press Wire/picture alliance

"Ці компанії щойно почали знову працевлаштовувати людей, тому що є тенденція до товарів місцевого виробництва. Потім з'явилася швидка мода і знову поставила галузь під тиск витрат - ми змушені вживати контрзаходів", - каже далі депутат. Однак заборона реклами, на його думку, не є правильним підходом. "Вона перешкоджає ринку, а не регулює його - ми повинні обмежитися системою екобалів, яка дозволяє включити в ціну негативні зовнішні ефекти, такі як забруднення довкілля, спричинені продукцією", - каже Верморель-Маркес.

Необхідно дотримуватися Паризької кліматичної угоди

Однак, на думку П'єра Кондаміна, представника асоціації Stop Fash Fashion, яка об'єднує кілька неурядових організацій, що виступають за захист довкілля, ці правила не є достатніми. "Поріг швидкої моди має бути визначено у законі так, щоб під нього підпадали і французькі бренди, такі як спортивний ритейлер Decathlon", - сказав він у розмові з DW.

"І компанії повинні платити мінімальний податок за продукт у разі негативного еко-рейтингу, чого дотепер не було. Крім того, компанії швидкої моди повинні публікувати дані про свої продажі у Франції - щоб ми нарешті знали, з чим маємо справу. Це також допоможе нам поважати Паризьку кліматичну угоду. Для цього кожному громадянину слід було б купувати лише п'ять одиниць одягу на рік - а не 50, як зараз", - підсумовує Кондамін.

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