Причина смерті модельєра наразі офіційно не називалася, але, за даними ЗМІ, він деякий час хворів.

Всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто Каваллі помер у віці 83 років. Про це повідомив модний дім Roberto Cavalli увечері у п'ятницю, 12 квітня, в соціальних мережах.

"Сьогодні ми з великим сумом прощаємося з нашим засновником Роберто Каваллі. Від скоромного початку у Флоренції Роберто досягнув успіху, створивши всесвітньо відоме ім'я, яке люблять і поважають всі. Від природи талановитий і креативний, Роберто вірив, що кожен може відкрити та розвинути митця в собі. Спадщина Роберто Каваллі житиме завдяки його творчості, любові до природи та завдяки родині, якою він дорожив", - йдеться у повідомленні модного дому в Facebook.

Причина смерті модельєра наразі офіційно не називалася, але, за даними Reuters, він деякий час хворів. Помер дизайнер у своєму будинку у Флоренції, повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

У Каваллі залишилось шестеро дітей та партнерка Сандра Бергман Нільссон.

Модельєр заснував свій бренд на початку 70-х років і став відомим передусім завдяки своїми колекціями з анімалістичними принтами.