Сутички на Першотравень у Парижі: 46 людей затримано

Під час першотравневих демонстрацій, які відбувалися у суботу в Парижі , відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями. Про це ввечері суботи, 1 травня, з посиланням на дані французької поліції повідомило інформаційне агентство AFP.

Згідно з повідомленням, зіткнення розпочались після того, як представники лівоекстремістської організації "Чорний блок" спробували заблокувати марш представників профспілок вулицями Парижа.

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Розбиті шибки і підпалені смітники на вулицях Парижа

За повідомленнями правоохоронців, демонстранти били шибки банківських філіалів на вулицях міста, підпалювали контейнери для сміття та запускали у поліцейських петарди. У міністерстві внутрішніх справ зазначили, що внаслідок сутичок було поранено трьох правоохоронців.

Своєю чергою поліції довелося застосувати сльозогінний газ, при цьому 46 учасників сутичок у столиці Франції було затримано.

Майже 300 першотравневих демонстрацій у Франції

У французькому об'єднанні профспілок CGT повідомили, що загалом у країні відбулося близько 300 акцій, присвячених Міжнародному дню праці, у яких взяло участь приблизно 170 тисяч осіб. Лише у столиці, запевняють в CGT, на вулиці вийшли 25 тисяч людей.

Водночас, за даними міністерства внутрішніх справ Франції, кількість учасників першотравневих акцій загалом по всій країні склала близько 106 тисяч, а у Парижі - 17 тисяч.

Як повідомлялося, у 2019 році першотравневі демонстрації у Парижі також відзначилися масштабними сутичками з правоохоронцями. Тоді було травмовано близько 40 людей, а 330 осіб затримали.

