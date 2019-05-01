 У День праці в Німеччині десятки тисяч людей вийшли на акції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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Новини

У День праці в Німеччині десятки тисяч людей вийшли на акції

Традиційно 1 травня акції організовували профспілки та ліві політичні сили, однак цього разу в Німеччині демонстрували і противники коронавірусних обмежень, а також байкери.

На демонстрації у Берліні очікували до десяти тисяч учасників

На демонстрації у Берліні очікували до десяти тисяч учасників

У День праці в суботу, 1 травня, у різних містах Німеччини на демонстрації вийшли десятки тисяч людей.  

Увечері цього дня багатотисячна першотравнева хода розпочалася в Берліні. За даними столичної поліції, на початку акції в ній брали участь понад п'ять тисяч людей, організатори однак очікують вдвічі більше учасників. Демонстранти спершу  здебільшого дотримувалися встановлених під час пандемії правил, зокрема, використовували захисні маски. Поліція попередила, що у разі недотримання норм їй доведеться припинити акцію.

Утім, згодом виникли сутички між правоохоронцями та окремими групами мітингарів. У поліцейських полетіли каміння та пляшки, демонстранти підпалювали сміттєві контейнери. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий спрей та затримати ініціаторів безладів. 

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Раніше у цей день у Берліні понад десять тисяч критиків капіталізму на велосипедах проїхалися районом Грюневальд.

Велодемонстрація в Берліні

Велодемонстрація в Берліні

Водночас близько 200 противників коронавірусних обмежень зібралися у столичному районі Ліхтенберг. Також у Берліні відбувся мітинг за відновлення культурного та клубного життя у Берліні. До охорони порядку під час цих заходів у столиці ФРН залучили  5600 правоохоронців, повідомили у столичній поліції.

У Франкфурті-на-Майні на демонстрацію, організовану Німецьким союзом профспілок, вийшли понад три тисячі людей, в Лейпцігу - близько пів тисячі.

В Гамбурзі поліція застосувала водомети

Через недотримання соціальної дистанції поліції довелося припинити акцію майже сотні ліворадикалів у Гамбурзі. Після низки закликів розійтися правоохоронці змушені були застосувати два водомети, повідомляє інформагенція dpa.

У Гамбурзі поліція змушена була застосувати водомети

У Гамбурзі поліція змушена була застосувати водомети

У Лейпцигу були зафіксовані сутички з поліцією групи осіб, яка відділилася від основної демонстрації і рушила не заявленим раніше маршрутом.

У Баварії демонстрували байкери

У цій федеральній землі найбільша акція 1 травня відбулася у Нюрнбергу. Майже 7,5 тисячі мотоциклістів виступали проти наміру влади запровадити заборону на рух мототранспорту у вихідні дні. З такою пропозицією до уряду Німеччини звернулися представники влади федеральних земель, які посилалися на скарги жителів окремих населених пунктів через надмірний шум від мотоциклів.

Мотоциклісти в Нюрнбергу вийшли на тематичну акцію

Мотоциклісти в Нюрнбергу "вийшли" на тематичну акцію

  • Першотравнева демонстрація у Берліні

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    День, який святкується по-різному

    У багатьох країнах 1 травня є днем, коли працівники нагадують про свої права, проте також у цей день радикально налаштовані групи нерідко влаштовують заворушення. Утім, більшість демонстрантів - як на цій фотографії, зробленій 1 травня у Берліні - протестують мирно.

  • День праці зародився у США

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Протести в серці капіталізму

    День праці зародився під час робітничого руху в США. 1 травня 1886 року робітники в США вперше закликали до страйку в країні. Вони вимагали 8-годинний робочий день замість 14-годинного. Під час демонстрації у Чикаго був влаштований вибух, а поліція відкрила вогонь, внаслідок чого загинуло кілька осіб. Через чотири роки після цього в усьому світі мільйони людей вийшли на вулиці 1 травня.

  • 1 травня 1936 року у Берліні

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Новий святковий день?

    З кінця 19 століття міжнародний робітничий рух святкує 1 травня як День праці. У Німеччині у той час люди також виходили на масові акції, проте державним святом 1 травня не було. З початку нацистської диктатури ситуація змінилась, коли Гітлер 1 травня 1933 року проголосив цей день "Святом національної праці".

  • Захоплення німецьких профспілок штурмовими загонами

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Кінець профспілок

    Проте вже наступного дня став очевидним справжній план Гітлера: 2 травня 1933 року штурмові загони нацистів захопили офіси профспілок та редакції їхніх газет. Керівники профспілкових організацій потрапили до в'язниць або концтаборів. 1 травня наступного року вже було не Днем праці, а стало "Національним святом німецького народу".

  • 1 травня 1949 року в Східному Берліні

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Усі на парад

    Після Другої світової війни Німеччина була розділена на ФРН та НДР. Хоча у Західній Німеччині союзники встановили 1 травня 1946 року як святковий день, демонстрації спершу могли проходити з обмеженнями. У Східній Німеччині та інших соціалістичних країнах ситуація була інакшою: тут 1 травня святкувались з великим розмахом та парадами.

  • Демонстрації як обов'язок

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Демонстрації як обов'язок

    Цілком добровільною участь у першотравневих демонстраціях в СРСР та інших країнах соцтабору, в тому числі у НДР, не була. Марширування під пильним оком політичного керівництва було обов'язком, а будинки повинні були прикрашатись прапорами.

  • Парад 1 травня 1963 року у Москві

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Важка військова техніка у День праці

    У роки "холодної війни" у Радянському Союзі 1 травня було зайвим приводом для демонстрації своєї військової сили. На Красній площі в Москві проводився масштабний парад із залученням армії та використанням важкої військової техніки.

  • Протести проти війни у В'єтнамі у Парижі, 1 травня 1968 року

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Не працею єдиною

    У Франції День праці з 1920 року є державним святом. Але під час демонстрацій у цього дня висувались не лише вимоги робітничого класу. 1 травня використовували також учасники студентського руху 1968 року у Франції, які зокрема вимагали завершення війни у В'єтнамі.

  • Демонстрація у Дортмунді 1 травня 1978 року

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Вища освіта - також для дітей робітників

    У Німеччині також у центрі уваги під час відзначення Дня праці невдовзі постали інші теми. Так, під час демонстрації профспілок 1978 року у Дортмунді вимагали створити єдину школу - форму школи, за якої діти робітників мали можливість отримати право здобувати вищу освіту. У той час навчання у гімназіях вважалось прерогативою еліти, і дітям робітничого класу було важко до них потрапити.

  • Першотравнева демонстрація у Гельзенкірхені, 1 травня 2017 року

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    За права працівників

    Сьогодні протести працівників та демонстрації 1 травня є звичними для Німеччини. Вони організовуються Німецьким союзом профспілок (DGB). У 2017 році гаслом DGB було "Солідарність, різноманіття, справедливість". З 1949 року DGB є об'єднанням усіх профспілок у ФРН та відповідає за святкування Першотравня в усій країні.

  • Напад радикалів на банк Sparkasse у Берліні, 1 травня 2013 року

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Насильство проти системи

    Але поряд з класичними профспілковими демонстраціями існує й інша сторона Першотравня. На цьому фото - німецькі ліві радикали б'ють вітрини відділення банку Sparkasse у Берліні. Ліві та праві радикали у Німеччині регулярно вдаються до актів вандалізму та до фізичного насильства. Разом з тим, відбуваються також мирні акції проти маршів неонацистів.

  • Оголені ативістки руху Femen

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Оголений протест

    У Франції торік протести 1 травня були спрямовані також і проти тодішньої кандидатки в президенти країни Марін Ле Пен та її ультраправої партії "Національний фронт". Оголені ативістки руху Femen на цій фотографії, зображуючи нацистські вітання, порівнюють цю французьку політичну силу з нацистами. У цій демонстрації 1 травня 2017 року взяло участь 30 тисяч осіб.

  • 1 травня 2011 року у Москві

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Камбек Першотравня в Росії з приходом Путіна

    З розвалом Радянського Союзу прийшов кінець і великим першотравневим демонстраціям, принаймні на деякий час. Але з початком нового тисячоліття і приходом до влади в РФ Володимира Путіна вони знову почали проводитись з великим розмахом. Але в Росії відбуваються й інші першотравневі демонстрації, учасники яких критикують владу.

  • Святкування Першотравня у Берліні, 1 травня 2017 року

    Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

    Вечірка замість політики

    Для більшості людей 1 травня є насамперед вихідним днем, у який можна провести час з сім'єю та друзями. З 2003 року у цей день у Берліні проводиться Myfest, щоб підняти людям настрій та протиставити себе безпорядкам, які організовують радикали.

    Автор: Максим Сидоржевський, Штефані Геппнер


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