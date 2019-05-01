У День праці в Німеччині десятки тисяч людей вийшли на акції

У День праці в суботу, 1 травня, у різних містах Німеччини на демонстрації вийшли десятки тисяч людей.

Увечері цього дня багатотисячна першотравнева хода розпочалася в Берліні. За даними столичної поліції, на початку акції в ній брали участь понад п'ять тисяч людей, організатори однак очікують вдвічі більше учасників. Демонстранти спершу здебільшого дотримувалися встановлених під час пандемії правил, зокрема, використовували захисні маски. Поліція попередила, що у разі недотримання норм їй доведеться припинити акцію.

Утім, згодом виникли сутички між правоохоронцями та окремими групами мітингарів. У поліцейських полетіли каміння та пляшки, демонстранти підпалювали сміттєві контейнери. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий спрей та затримати ініціаторів безладів.

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Раніше у цей день у Берліні понад десять тисяч критиків капіталізму на велосипедах проїхалися районом Грюневальд.

Велодемонстрація в Берліні

Водночас близько 200 противників коронавірусних обмежень зібралися у столичному районі Ліхтенберг. Також у Берліні відбувся мітинг за відновлення культурного та клубного життя у Берліні. До охорони порядку під час цих заходів у столиці ФРН залучили 5600 правоохоронців, повідомили у столичній поліції.

У Франкфурті-на-Майні на демонстрацію, організовану Німецьким союзом профспілок, вийшли понад три тисячі людей, в Лейпцігу - близько пів тисячі.

В Гамбурзі поліція застосувала водомети

Через недотримання соціальної дистанції поліції довелося припинити акцію майже сотні ліворадикалів у Гамбурзі. Після низки закликів розійтися правоохоронці змушені були застосувати два водомети, повідомляє інформагенція dpa.

У Гамбурзі поліція змушена була застосувати водомети

У Лейпцигу були зафіксовані сутички з поліцією групи осіб, яка відділилася від основної демонстрації і рушила не заявленим раніше маршрутом.

У Баварії демонстрували байкери

У цій федеральній землі найбільша акція 1 травня відбулася у Нюрнбергу. Майже 7,5 тисячі мотоциклістів виступали проти наміру влади запровадити заборону на рух мототранспорту у вихідні дні. З такою пропозицією до уряду Німеччини звернулися представники влади федеральних земель, які посилалися на скарги жителів окремих населених пунктів через надмірний шум від мотоциклів.

Мотоциклісти в Нюрнбергу "вийшли" на тематичну акцію