1 травня: Меркель подякувала співгромадянам за солідарність

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у День праці в суботу, 1 травня, подякувала співгромадянам за солідарність і терпіння, які вони виявляють у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Пандемія знову показала нам, наскільки важливою є праця кожного окремо задля звичного функціонування загалу, - наголосила Меркель у своєму щотижневому подкасті. - Саме ті професії, які зазвичай не привертають до себе уваги, підтримували життя нашої країни".

Канцлерка нагадала, як працівники продуктових магазинів та водії вантажівок забезпечують постачання жителів Німеччини продовольчими товарами. Глава уряду згадала і тих, кому доводиться працювати поза офісом, дистанційно, і заявила, що їй відомо, "наскільки це важко, коли обідній стіл одночасно є і робочим столом, і місцем для виконання домашніх завдань дітьми". При цьому вона наголосила, що саме дистанційна робота є величезною допомогою у боротьбі з поширенням коронавірусу, адже невикористання громадського транспорту призводить до зменшення контактів і, відповідно, кількості заражень.

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Меркель нагадала також, що уряд покращує умови для забезпечення захисту на робочих місцях для тих людей, які не можуть працювати з дому.

Меркель додала, що покладає великі надії на кампанію вакцинації, яка набирає обертів, і пообіцяла, що уже у червні кожен житель Німеччини отримає можливість подати заявку на щеплення від коронавірусу.