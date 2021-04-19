1 травня: Меркель подякувала співгромадянам за солідарність
У День праці канцлерка ФРН Анґела Меркель подякувала кожному в країні за його працю та солідарність у боротьбі з коронавірусом.
Анґела Меркель у першотравневому подкасті
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у День праці в суботу, 1 травня, подякувала співгромадянам за солідарність і терпіння, які вони виявляють у боротьбі з пандемією COVID-19.
"Пандемія знову показала нам, наскільки важливою є праця кожного окремо задля звичного функціонування загалу, - наголосила Меркель у своєму щотижневому подкасті. - Саме ті професії, які зазвичай не привертають до себе уваги, підтримували життя нашої країни".
Канцлерка нагадала, як працівники продуктових магазинів та водії вантажівок забезпечують постачання жителів Німеччини продовольчими товарами. Глава уряду згадала і тих, кому доводиться працювати поза офісом, дистанційно, і заявила, що їй відомо, "наскільки це важко, коли обідній стіл одночасно є і робочим столом, і місцем для виконання домашніх завдань дітьми". При цьому вона наголосила, що саме дистанційна робота є величезною допомогою у боротьбі з поширенням коронавірусу, адже невикористання громадського транспорту призводить до зменшення контактів і, відповідно, кількості заражень.
Меркель нагадала також, що уряд покращує умови для забезпечення захисту на робочих місцях для тих людей, які не можуть працювати з дому.
Меркель додала, що покладає великі надії на кампанію вакцинації, яка набирає обертів, і пообіцяла, що уже у червні кожен житель Німеччини отримає можливість подати заявку на щеплення від коронавірусу.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
День, який святкується по-різному
У багатьох країнах 1 травня є днем, коли працівники нагадують про свої права, проте також у цей день радикально налаштовані групи нерідко влаштовують заворушення. Утім, більшість демонстрантів - як на цій фотографії, зробленій 1 травня у Берліні - протестують мирно.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Протести в серці капіталізму
День праці зародився під час робітничого руху в США. 1 травня 1886 року робітники в США вперше закликали до страйку в країні. Вони вимагали 8-годинний робочий день замість 14-годинного. Під час демонстрації у Чикаго був влаштований вибух, а поліція відкрила вогонь, внаслідок чого загинуло кілька осіб. Через чотири роки після цього в усьому світі мільйони людей вийшли на вулиці 1 травня.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Новий святковий день?
З кінця 19 століття міжнародний робітничий рух святкує 1 травня як День праці. У Німеччині у той час люди також виходили на масові акції, проте державним святом 1 травня не було. З початку нацистської диктатури ситуація змінилась, коли Гітлер 1 травня 1933 року проголосив цей день "Святом національної праці".
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Кінець профспілок
Проте вже наступного дня став очевидним справжній план Гітлера: 2 травня 1933 року штурмові загони нацистів захопили офіси профспілок та редакції їхніх газет. Керівники профспілкових організацій потрапили до в'язниць або концтаборів. 1 травня наступного року вже було не Днем праці, а стало "Національним святом німецького народу".
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Усі на парад
Після Другої світової війни Німеччина була розділена на ФРН та НДР. Хоча у Західній Німеччині союзники встановили 1 травня 1946 року як святковий день, демонстрації спершу могли проходити з обмеженнями. У Східній Німеччині та інших соціалістичних країнах ситуація була інакшою: тут 1 травня святкувались з великим розмахом та парадами.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Демонстрації як обов'язок
Цілком добровільною участь у першотравневих демонстраціях в СРСР та інших країнах соцтабору, в тому числі у НДР, не була. Марширування під пильним оком політичного керівництва було обов'язком, а будинки повинні були прикрашатись прапорами.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Важка військова техніка у День праці
У роки "холодної війни" у Радянському Союзі 1 травня було зайвим приводом для демонстрації своєї військової сили. На Красній площі в Москві проводився масштабний парад із залученням армії та використанням важкої військової техніки.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Не працею єдиною
У Франції День праці з 1920 року є державним святом. Але під час демонстрацій у цього дня висувались не лише вимоги робітничого класу. 1 травня використовували також учасники студентського руху 1968 року у Франції, які зокрема вимагали завершення війни у В'єтнамі.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Вища освіта - також для дітей робітників
У Німеччині також у центрі уваги під час відзначення Дня праці невдовзі постали інші теми. Так, під час демонстрації профспілок 1978 року у Дортмунді вимагали створити єдину школу - форму школи, за якої діти робітників мали можливість отримати право здобувати вищу освіту. У той час навчання у гімназіях вважалось прерогативою еліти, і дітям робітничого класу було важко до них потрапити.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
За права працівників
Сьогодні протести працівників та демонстрації 1 травня є звичними для Німеччини. Вони організовуються Німецьким союзом профспілок (DGB). У 2017 році гаслом DGB було "Солідарність, різноманіття, справедливість". З 1949 року DGB є об'єднанням усіх профспілок у ФРН та відповідає за святкування Першотравня в усій країні.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Насильство проти системи
Але поряд з класичними профспілковими демонстраціями існує й інша сторона Першотравня. На цьому фото - німецькі ліві радикали б'ють вітрини відділення банку Sparkasse у Берліні. Ліві та праві радикали у Німеччині регулярно вдаються до актів вандалізму та до фізичного насильства. Разом з тим, відбуваються також мирні акції проти маршів неонацистів.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Оголений протест
У Франції торік протести 1 травня були спрямовані також і проти тодішньої кандидатки в президенти країни Марін Ле Пен та її ультраправої партії "Національний фронт". Оголені ативістки руху Femen на цій фотографії, зображуючи нацистські вітання, порівнюють цю французьку політичну силу з нацистами. У цій демонстрації 1 травня 2017 року взяло участь 30 тисяч осіб.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Камбек Першотравня в Росії з приходом Путіна
З розвалом Радянського Союзу прийшов кінець і великим першотравневим демонстраціям, принаймні на деякий час. Але з початком нового тисячоліття і приходом до влади в РФ Володимира Путіна вони знову почали проводитись з великим розмахом. Але в Росії відбуваються й інші першотравневі демонстрації, учасники яких критикують владу.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок
Вечірка замість політики
Для більшості людей 1 травня є насамперед вихідним днем, у який можна провести час з сім'єю та друзями. З 2003 року у цей день у Берліні проводиться Myfest, щоб підняти людям настрій та протиставити себе безпорядкам, які організовують радикали.