Аналітики підтвердили успішність останніх ударів дронів у РФ

Отримані супутникові знімки показують пошкодження російських літаків на аеродромі в Єйську та потужностей авіазаводу РФ у Борисоглєбську, запевняють OSINT-аналітики.

Проведені українськими спецслужбами атаки дронів на російські об'єкти військового призначення у Воронезькій області та в Краснодарському краї РФ, найімовірніше, виявилися успішними.

На це вказують оприлюднені супутникові знімки, які проаналізували в середу, 10 квітня, ЗМІ та OSINT-аналітики.

Наслідки удару по авіазаводу в Борисоглєбську

Так, журналістський розслідувальний проєкт "Схеми" проаналізував нещодавно зроблені знімки камерами супутника Planet Labs. "Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження будівлі 711-го авіаційного заводу в місті Борисоглєбськ Воронезької області, що більше ніж у 300 км від територій, які контролює Україна. На знімку видно обвалений дах", - повідомляє Telegram-канал "Радіо свобода".

Напередодні в Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України підтвердили інформацію про удар безпілотниками по авіаційному заводу в Борисоглєбську. "Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", - заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Натомість у російському міноборони заявили, що збили по два БпЛА у Воронезькій та Бєлгородській областях, а про влучання в авіазавод не повідомляли.

Наслідки удару по військовому аеродрому в Єйську

Так само українські ЗМІ з посиланням на знімок, поширений OSINT-розслідувачем MT Anderson, у соціальній мережі Х, пишуть, що проведена 5 квітня атака українських дронів на аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ пошкодила російський літак-амфібію Бе-200.

"Видно, що в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива", - пише Telegram-канал Ukraine NOW.

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерело в ГУР писала, що внаслідок удару по Єйську шкоди зазнали сім бойових літаків РФ. "З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200", - цитувало видання слова співрозмовника.

Нові втрати в парку гелікоптерів РФ у Криму

Тим часом зранку середи речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук повідомив про знищення в окупованому Криму російського корабельного протичовнового гелікоптера Ка-27. "Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", - написав Плетенчук у Facebook.

Про місце й обставини знищення російського гвинтокрила він нічого не сказав, однак згодом у заяві для журналістів додав, що падіння сталося на світанку, і "цій катастрофі передував вибух". "Тобто, скоріш за все, він упав не тільки через суто технічні причини, мабуть, у нього на борту сталася якась подія", - цитує Плетенчука Media Center Ukraine.

Міноборони РФ повідомило, що в середу зранку "під час виконання планового польоту" над Чорним морем у районі західного узбережжя Криму зазнав аварії вертоліт Мі-24. "Попередня причина аварії - відмова авіатехніки. На місці аварії працює пошуково-рятувальна служба", - заявили в міністерстві без жодних інших подробиць.

Ще торік аналітики українського спеціалізованого видання Defence Express наполягали на необхідності оснащення морських безекіпажних катерів (БЕК) модулями з переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) з огляду на те, що війська РФ намагаються відбивати атаки насамперед із застосуванням гелікоптерів.

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