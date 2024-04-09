ГУР заявило про удар по авіазаводу в Борисоглєбську

Українська розвідка каже, що у Воронезькій області уражені виробничі потужності авіаційного підприємства. У РФ сьогодні вночі збивали дрони.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України підтвердили інформацію про атаку безпілотниками по авіаційному заводу в місті Борисоглєбськ Воронезької області РФ.

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт - також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", - заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

Напередодні російські Telegram-канали, зокрема Baza, повідомили про удари безпілотниками по нібито території авіаційного центру в Борисоглєбську. За даними медіа, попри спроби збити дрони, два з них поцілили по території.

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У російському міноборони прозвітували сьогодні, що ППО збили чотири безпілотники: два - у Воронезькій, і ще два - у Бєлгородській областях. Про влучання в авіазавод не повідомляли.

У Борисоглєбську також розташовані великий військовий аеродром і навчальний центр підготовки льотного складу Повітряно-космічних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що удар дронів по Єйську пошкодив сім бойових літаків РФ.

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