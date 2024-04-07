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Удар дронів по Єйську пошкодив 7 бойових літаків РФ - ЗМІ

Валерій Сааков
7 квітня 2024 р.

Внаслідок атаки безпілотників по військовому аеродрому в російському Єйську 5 квітня пошкоджень зазнали сім розташованих на летовищі літаків, чотири з яких - Су-30СМ, пише УП.

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Український багатоцільовий дрон UJ-22 Airborne
Український багатоцільовий дрон UJ-22 Airborne (архівне фото), що застосовується в тому числі й в ударах по об'єктах на території РФФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Безпілотники Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України пошкодили під час удару 5 квітня сім російських літаків на військовому аеродромі в Єйську в Краснодарському краї РФ. Про це повідомило в неділю, 7 квітня видання "Українська правда" (УП) з посиланням на неназване джерело в ГУР.

За даними співрозмовника УП, з'явились уточнені дані щодо удару дронів ГУР по військовому аеродрому в Єйську. Повідомляється, що "в результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків". "З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200", - пише видання. Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.

Джерело УП у ГУР зазначило, що попри активну протидію засобами ППО, "п'ятьом українським "пташкам" вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ".

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5 квітня безпілотники ГУР уразили три військові аеродроми на території Росії, про що повідомила з посиланням на джерела в спецслужбах низка українських ЗМІ, зокрема УП і "Суспільне".

Згідно з тодішніми попередніми даними, на аеродромі в Єйську були суттєво пошкоджені або знищені два штурмовики Су-25, а також загинули четверо російських військових. Крім того, повідомлялося, що на аеродромі в Енгельсі у Саратовській області РФ були значно пошкоджені три стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95МС, і загинули семеро військових, серед яких могли бути пілоти.

Раніше того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) спільно з Силами оборони України знищили щонайменше шість російських військових літаків на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області РФ. 

Незалежних підтверджень цих даних, у тому числі й боку OSINT-аналітиків, котрі в таких випадках спираються на зафіксоване на супутникових знімках, не надходило.

Водночас Москва повідомляла, що 5 квітня територію РФ атакували понад 50 безпілотників.

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