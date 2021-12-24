 Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2021

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Новини

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.

Конституційний суд України (архівне фото)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірну інформацію у деклараціях за 2020 рік двох суддів Конституційного суду України(КСУ) - Віктора Кривенка та Олександра Касмініна стосовно нерухомості. Отриману інформацію НАЗК передало в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), повідомляє пресслужба агентства у п'ятницю, 24 грудня.

Зокрема, як встановили у НАЗК, суддя Віктор Кривенко не задекларував свою земельну ділянку в Криму площею 2,5 тисячі квадратних метра та вартістю чотири мільйони гривень. Сам Кривенко, відповідно до довідки НАЗК, пояснив, що не задекларував землю, тому що уклав договір про намір передати її у власність іншому.

Олександр Касмінін, якого своїм указом намагався звільнити з посади президент Володимир Зеленський, не вказав інформацію про вартість квартири у Києві загальною площею 150,5 квадратних метра, мотивувавши це тим, що на момент подачі декларації оцінка вказаного майна не проводилася та не була йому відома. Водночас у НАЗК повідомляють, що відповідно до попередньо поданих даних про цю квартиру у 2014 році, її ринкова вартість складала 2,4 мільйона гривень.

Установлені факти, зазначають у НАЗК, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-2 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації. Отриману в результаті перевірки інформацію НАЗК передало НАБУ.

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Інші знахідки НАЗК

У декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки адміністративного правопорушення. В агентстві виявили, що він не вказав у декларації дохід у сумі 239 тисяч гривень, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором. 

"У деклараціях п'яти суддів КСУ - Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника НАЗК виявило незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність", - зазначають в НАЗК.

Земельна ділянка Тупицького

Як зазначають у НАЗК, у декларації за 2020 рік глава КСУ Олександр Тупицький, законність звільнення якого президентом Володимиром Зеленським розглядається в суді, вже вказав земельну ділянку площею 126 квадратних метрів, розташовану поблизу Ялти в Криму. Раніше він цю інформацію приховував. Як вдалося встановити журналістам, у 2018 році він став власником цієї землі, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством.

Тупицький, своєю чергою, пояснював: земля була приватизована ще до часів анексії Криму, проте пізніше виникли проблеми з розмежуванням ділянок. Юридичні операції у 2018 році, за його словами, стосувалися саме питання розмежування, але були вирішені  "шляхом складання договору купівлі-продажу".

Наразі у НАЗК зазначають: Тупицький вказує, що земельна ділянка з 2018 року перебуває у його власності. Проте, за даними НАЗК, права власності на неї у судді нема. "У межах перевірки встановлено, що Олександр Тупицький не набув право власності на земельну ділянку відповідно до законодавства України. За наявною в НАЗК інформацією, суддя фактично отримав цю ділянку в користування", - зазначили у агентстві.

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