 Суддя КСУ Ігор Сліденко заявив про відставку через погрози з офісу Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Суддя КСУ Ігор Сліденко заявив про відставку через погрози з офісу Зеленського

Ігор Сліденко заявив, що йому погрожували з Офісу президента, через що він ще 8 жовтня подав заяву про відставку.

Суддя КСУ Ігор Сліденко заявив про відставку через погрози з ОП

Суддя КСУ Ігор Сліденко заявив про відставку через погрози з ОП

Суддя Конституційного суду України (КСУ) Ігор Сліденко, доповідач у справі про конституційність низки положень антикорупційного законодавства, заявляє про погрози на свою адресу з боку Офісу президента (ОП), після яких він подав у відставку.

"Після того, як на мене було здійснено прямий тиск Офісу президента, перед усними слуханнями увечері 7 жовтня цього року, коли мені зателефонували і сказали, що я поводжуся неправильно і в зв'язку в цим у мене будуть проблеми. 8 жовтня я написав заяву про відставку", - повідомив Сліденко на брифінгу у п'ятницю, 30 жовтня, інформує агенція "Українські новини".

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Суддя КСУ додав, що заяву про відставку розглядатиме суд. Він повідомив, що в грудні 2019 року через перебування за кордоном він на день прострочив здачу відомостей про заробітну плату. "Формально я порушив закон, дійсно, але жодних фізичних можливостей, оскільки я перебував за кордоном, подати їх вчасно у мене не було", - додав він.
"Мене збезчестили, мою репутацію знищено, і навряд чи я тут (в Україні - Ред.) залишатимуся", - цитує Сліденка агентство "Інтерфакс-Україна". 

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Коментуючи ситуацію навколо нещодавнього рішення КС щодо антикорупційного законодавства, Сліденко заявив, що ця історія "істерично роздута", й усунути недоліки антикорупційного законодавства, внісши зміни до законів, доволі просто. 

Сліденко також переконаний у відсутності загроз існуванню антикорупційної системи в Україні. Він також висловив переконання, що ситуація навколо відповідного рішення КСУ інспірована ззовні, зокрема Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). 

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"Моя особиста думка полягає в тому, що ситуація штучно інспірована... жодної загрози антикорупційному законодавству немає", - сказав суддя. Сліденко наголосив, що голова НАЗК Олександр Новіков цілеспрямовано неправильно витлумачив рішення КСУ. "Реєстри закривати не потрібно було. І перевіряти місцевих депутатів також можна", - сказав суддя. На переконання судді, саме "самоправство Новікова спровокувало кризу".

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та інших норм антикорупційного законодавства. 29 жовтня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, у якому запропонував повністю оновити склад КСУ та визнати "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків)" рішення про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. У відповідь на це голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського про перезавантаження КСУ суперечить Конституції України та "має ознаки конституційного перевороту".

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