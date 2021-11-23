Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку"

Суд у США зобов'язав актора Кевіна Спейсі виплатити майже 31 мільйон доларів продюсерській компанії Media Rights Capital (MRC), яка займалася виробництвом серіалу "Картковий будинок". Про це йдеться в опублікованих у понеділок, 22 листопада, юридичних документах, повідомляє агенція AFP.

Зокрема, як зазначає компанія, після звинувачень в неправомірній поведінці на знімальному майданчику та за його межами MRC припинила співпрацю з Кевіном Спейсі. Вказується, що це спричинило компанії "значні збитки".

У MRC стверджують, що Спейсі неодноразово порушував свої договірні зобов'язання, коли виконував головну роль Френка Андервуда в серіалі "Картковий будинок". "MRC нічого не знала про подібну поведінку Спейсі з акторським складом або командою, пов'язаною зі серіалом", - ідеться у заяві компанії. Крім того, компанія стверджує, що після припинення співпраці з актором їй довелося повністю переписати сценарій, щоб виключити персонажа Спейсі, а також скоротити 6-й сезон з 13 до 8 епізодів.

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Звинувачення проти Спейсі

Нагадаємо, у грудні 2018 року Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях і зобов'язали постати перед судом Массачусетса. Звинувачення пролунали від молодого чоловіка, котрий розповів, що у 2016 році актор "Карткового будинку" і "Краси по-американськи" спершу напоїв його алкоголем, а потім сексуально домагався. У липні 2019 року прокуратура зняла з кіноактора Кевіна Спейсі звинувачення в сексуальних домаганнях.

У минулому Спейсі вже неодноразово закидали спроби сексуальних домагань. Так, у 2017 році актор Ентоні Репп заявив про сексуальні домагання з боку Спейсі, що начебто мали місце у 1986 році, коли Реппу було 14 років і він грав в бродвейському мюзиклі. Спейсі заявив, що розповідь Реппа нажахала його, оскільки він не пам'ятав зустрічі, яка, можливо, сталася більше 30 років тому. Згодом звинувачення проти актора пролунали ще від низки осіб.

Кевін Спейсі у 2017 році перестав з'являтися на публіці і, за словами його представника, почав лікуватися у психотерапевта.