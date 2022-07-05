Суд заборонив Комуністичну партію України

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив у вівторок, 5 липня, позов міністерства юстиції України та заборонив діяльність Комуністичної партії України, повідомляється на сторінці суду у Facebook.

"Судом задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах міністерства юстиції України та Верховної Ради України, додали в суді.

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Компартія України була створена 1993 року на з'їзді у Донецьку. Тоді ж її очолив Петро Симоменко. Після ухвалення у 2015 році закону про декомунізацію було анулювано статус і права Компартії України. Однак свою діяльність партія продовжувала через позов Конституційного суду України щодо визнання закону про декомунізацію "таким, що не відповідає Конституції".

Партія ексміністра-втікача Клименка теж заборонена

Також Восьмий апеляційний суд Львова 5 липня заборонив діяльність партії "Щаслива Україна". Її "майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", повідомила пресслужба суду.

Як повідомляє рух "Чесно", за кілька днів до рішення суду партію перейменували - раніше вона називалася "Успішна Україна". "Це політичний проєкт ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича, держзрадника Олександра Клименка, який втік в Росію. Молодіжне крило цієї політичної сили очолювала державна зрадниця, проросійська журналістка Олеся Мєдвєдєва, яка вела свій блог на "Страна.UA", - йдеться на сайті руху.

Заборона партій з початку повномасштабного вторгнення РФ

Компатрія України та "Щаслива Україна" поповнили список заборонених в Україні політсил, які міністерство юстиції вважає проросійськими. Тепер таких налічується п'ятнадцять. Раніше суд заборонив такі політичні сили: "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", партія "Справедливості та розвитку", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя", "Русь єдина", "Союз лівих сил" та "Прогресивна соціалістична партія України".