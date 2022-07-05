 Суд заборонив Комуністичну партію України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Суд заборонив Комуністичну партію України

Діяльність Комуністичної партії України та партії "Щаслива Україна" ексміністра-втікача Клименка заборонили судовим рішенням. Майно політсил та всіх їхніх осередків передадуть державі.

Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України та партію Щаслива Україна

Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України та партію "Щаслива Україна"

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив у вівторок, 5 липня, позов міністерства юстиції України та заборонив діяльність Комуністичної партії України, повідомляється на сторінці суду у Facebook.

"Судом задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах міністерства юстиції України та Верховної Ради України, додали в суді.

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Компартія України була створена 1993 року на з'їзді у Донецьку. Тоді ж її очолив Петро Симоменко. Після ухвалення у 2015 році закону про декомунізацію було анулювано статус і права Компартії України. Однак свою діяльність партія продовжувала через позов Конституційного суду України щодо визнання закону про декомунізацію "таким, що не відповідає Конституції".

Партія ексміністра-втікача Клименка теж заборонена

Також Восьмий апеляційний суд Львова 5 липня заборонив діяльність партії "Щаслива Україна". Її "майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", повідомила пресслужба суду.

Як повідомляє рух "Чесно", за кілька днів до рішення суду партію перейменували - раніше вона називалася "Успішна Україна". "Це політичний проєкт ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича, держзрадника Олександра Клименка, який втік в Росію. Молодіжне крило цієї політичної сили очолювала державна зрадниця, проросійська журналістка Олеся Мєдвєдєва, яка вела свій блог на "Страна.UA", - йдеться на сайті руху.

Заборона партій з початку повномасштабного вторгнення РФ

Компатрія України та "Щаслива Україна" поповнили список заборонених в Україні політсил, які міністерство юстиції вважає проросійськими. Тепер таких налічується п'ятнадцять. Раніше суд заборонив такі політичні сили: "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", партія "Справедливості та розвитку", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя", "Русь єдина", "Союз лівих сил" та "Прогресивна соціалістична партія України".

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