Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром

Ліхтенштейн не розморожував кошти на рахунках, підконтрольних родині колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, повідомили у прокуратурі князівства, відповідаючи на запит DW.

"Блокування рахунків в рамках міжнародної правової співпраці з Україною залишається чинним", - йдеться у відповіді.

Наприкінці листопада Європейський Союз не продовжив санкції проти Клименка. Незавдого до того, ексміністра викреслив із санкційного списку і Ліхтенштейн. "Ми тісно координуємо нашу санкційну політику з ЄС", - пояснив DW співрозмовник у правоохоронних органах князівства.

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Водночас зняття санкцій не дозволило Клименку розблокувати у Ліхтенштейні кошти, заблоковані з 2017 року за зверненням українських правоохоронних органів. За даними Національного антикорупційного бюро України, заморожено близько 14 мільйонів доларів. Кошти розміщені на рахунках низки компаній близьких родичів міністра доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича. Рахунки, за даними НАБУ, арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою ексміністра у завданні понад 3 мільярдів гривень збитків державі.

Не перші українські мільйони у князівстві

2014 року, за даними фінансової розвідки Ліхтенштейну, у цій країні було заблоковано близько 27 мільйонів швейцарських франків на рахунках, підконтрольних колишнім українським політикам із санкційного списку. Скільки коштів залишаються заблокованими, у Вадуці не повідомили.

У 2015 році в Ліхтенштейні було заблоковано 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках дружини судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Однак роком пізніше правоохоронні органи князівства розблокували кошти, оскільки українські колеги не надали інформацію про те, що гроші могли бути отримані суддею як неправомірна вигода. У березні 2021 року Вища рада правосуддя звільнила Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду, оскільки він "використовував своє службове становище і чинив неправомірний вплив на суддів Госпсуду Києва".