Швейцарія подовжила замороження активів Януковича до 2023 року

Швейцарія продовжила заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року. Йдеться про суму близько 70 мільйонів швейцарських франків, повідомляє у п'ятницю, 10 грудня, пресслужба швейцарського уряду.

"Метою цього рішення є підтримка судової співпраці з українською владою", - йдеться у повідомленні. Активи були заморожені в лютому 2014 року. З тих пір Україна веде кримінальні провадження щодо основних фігурантів.

"У зв’язку з цими кримінальними провадженнями Україна подала до Швейцарії кілька запитів щодо взаємної правової допомоги. Швейцарія змогла передати Україні численні докази", - кажуть у швейцарському уряді. При цьому зазначається, що судові рішення про незаконне походження активів в Україні ще не винесені, тому ​ повернути кошти Україні не можна.

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Умови для повернення активів Януковича в Україну

Уряд Швейцарії також нагадав, що максимальний строк замороження активів згідно зі швейцарським законодавством становить 10 років. Таким чином, з лютого 2024 року Швейцарія не зможе заморожувати кошти Януковича та його оточення.

Напередодні посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що повернення заморожених активів Януковича та його оточення до України можливе лише, якщо "антикорупційні інституції України незалежні" та мають "потужні повноваження" для боротьби з корупцією, а також у разі відсутності на них політичного впливу.

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