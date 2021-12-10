 Швейцарія подовжила замороження активів Януковича до 2023 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

Швейцарія подовжила замороження активів Януковича до 2023 року

Влада Швейцарії продовжила замороження коштів Віктора Януковича та його оточення на загальну суму в приблизно 70 мільйонів швейцарських франків. Після 2024 року продовжити замороження буде неможливо.

Гроші Януковича та його оточення заморожені в Швейцарії з 2014 року

Гроші Януковича та його оточення заморожені в Швейцарії з 2014 року

Швейцарія продовжила заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року. Йдеться про суму близько 70 мільйонів швейцарських франків, повідомляє у п'ятницю, 10 грудня, пресслужба швейцарського уряду.

"Метою цього рішення є підтримка судової співпраці з українською владою", - йдеться у повідомленні. Активи були заморожені в лютому 2014 року. З тих пір Україна веде кримінальні провадження щодо основних фігурантів.

"У зв’язку з цими кримінальними провадженнями Україна подала до Швейцарії кілька запитів щодо взаємної правової допомоги. Швейцарія змогла передати Україні численні докази", - кажуть у швейцарському уряді. При цьому зазначається, що судові рішення про незаконне походження активів в Україні ще не винесені, тому ​ повернути кошти Україні не можна.

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Умови для повернення активів Януковича в Україну

Уряд Швейцарії також нагадав, що максимальний строк замороження активів згідно зі швейцарським законодавством становить 10 років. Таким чином, з лютого 2024 року Швейцарія не зможе заморожувати кошти Януковича та його оточення.

Напередодні посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що повернення заморожених активів Януковича та його оточення до України можливе лише, якщо "антикорупційні інституції України незалежні" та мають "потужні повноваження" для боротьби з корупцією, а також у разі відсутності на них політичного впливу.

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