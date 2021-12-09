Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича в Україну

Повернення заморожених активів колишнього президента Віктора Януковича та його оточення до України можливе лише за відсутності політичного впливу на українські антикорупційні органи, заявив посол Швейцарії в Україні Клод Вільд у четвер, 9 грудня, на конференції "Сім років антикорупційної реформи" у Києві.

Він нагадав, що після Революції гідності низка країн світу, включно зі Швейцарією, заморозили активи оточення Януковича. За його словами, цей крок був зроблений для того, щоби дати Україні час на розслідування та доведення в національному суді, що ці гроші справді були вкрадені.

"Це надало би судам країн, які заморозили ці активи, підтвердження кримінального походження цих активів та уможливило б їх визнання за Україною", - сказав дипломат і додав, що прогрес у питанні повернення активів оточення Януковича в Україну можливий лише тоді, коли "антикорупційні інституції України незалежні" та мають "потужні повноваження" для боротьби з корупцією, а також у разі відсутності на них політичного впливу.

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У Швейцарії найбільше заблокованих активів Януковича

Нагадаємо, що у Швейцарії заморожено найбільше коштів оточення Януковича. Як повідомило у відповідь на запит DW Федеральне відомство юстиції Швейцарії, там заблоковані активи осіб з оточення Януковича на 145 мільйонів швейцарських франків. Як випливає з документів у судовому реєстрі Швейцарії, найбільша сума коштів належить, Юрію Іванющенку - 72 мільйони франків. У швейцарському списку фігурує і відомий "регіонал" Юрій Єфремов. Загалом Швейцарія співпрацює з Україною на підставі дев'яти запитів про правову допомогу.

На відміну від Європейського Союзу, розморозити активи у Швейцарії українцям значно складніше. Річ у тім, що в цій країні гроші заморожені не рішенням уряду, а на підставі спеціально ухваленого закону, який має полегшувати конфіскацію іноземних коштів сумнівного походження. У Швейцарії блокування активів може тривати стільки, скільки потрібно для розслідування.

