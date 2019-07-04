 Залишився у санкційному списку: Іванющенко втратив шанс повернути заблоковані у Швейцарії мільйони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Залишився у санкційному списку: Іванющенко втратив шанс повернути заблоковані у Швейцарії мільйони

Швейцарія залишає колишнього народного депутата від Партії регіонів, поплічника експрезидента Віктора Януковича у своєму санкційному списку.

Göttin Justitia (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

Федеральний суд Швейцарії відхилив скаргу "довіреної особи колишнього президента України" на рішення Федерального адміністративного суду щодо відмови від її виключення з санкційного списку. Таке рішення Федеральний суд - як суд вищої інстанції - ухвалив 11 березня 2020 року, повідомляється у пресрелізі суду в Лозанні, опублікованому в середу, 8 квітня. Ідеться про скаргу Юрія Іванющенка - колишнього народного депутата України від Партії регіонів, поплічника експрезидента Віктора Януковича.

Федеральний суд, що є останньою інстанцією у судовій системі Швейцарії, наголосив, що посилання скаржника на те, що зі санкційних списків його виключили ЄС і Канада, не може бути взято до уваги, оскільки швейцарське право висуває інші вимоги до накладення санкцій, ніж право інших держав.

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"Швейцарське право, на відміну від європейського права, містить інші вимоги щодо ступеня тяжкості злочинності, що призвів до запровадження чи продовження блокування активів", - йдеться у повідомленні суду. Суд пояснив, що швейцарський законодавець свідомо виклав норми закону так, щоб не обмежувати Федеральну раду рішеннями інших держав.

Історія питання

Як повідомлялося, Іванющенко підозрюється у розкраданні 2013 року десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом, що згодом були виведені до Швейцарії.

Саме за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка Ірини заблоковані 72 мільйони франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку

Швейцарські суди вирішили, що кошти будуть розморожені лише у тому разі, якщо прокуратура України повідомить швейцарську сторону про неможливість доведення справи до вироку суду.

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Але проблема Іванющенка полягає в тому, що навіть якщо генеральний прокурор таки напише до Швейцарії листа про те, що провадження закрите, це ще не означатиме автоматичного розмороження коштів. Адже прізвище Іванющенка міститься у швейцарському санкційному списку, з якого він вимагає його видалити з грудня 2017 року.

Головний аргумент Іванющенка - Європейський Союз і Канада вже зробили це. Однак 13 травня 2019 року Федеральний адміністративний суд Швейцарії відмовився викреслювати Іванющенка зі списку. Судді вказали на те, що у Швейцарії і ЄС санкції проти оточення Януковича ґрунтуються на різних юридичних принципах. 

У Європейському Союзі активи блокуються на підставі того, що українські правоохоронні органи здійснюють розслідування проти відповідних осіб за підозрою у розкраданні державних коштів. Натомість у Швейцарії гроші блокуються на підставі того, що вони, "ймовірно, мають корупційне походження" - незалежно від того, чи іноземні правоохоронні органи можуть це довести.

Швейцарське законодавство дає можливість не розморожувати активи іноземних ексможновладців навіть у тому разі, якщо іноземні країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця. У такому разі гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету.

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