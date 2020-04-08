Юрій Іванющенко - український політик і олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Іванющенко".

Юрій Іванющенко належить до найближчого оточення експрезидента України Віктора Януковича. Іванющенко був депутатом Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань, входив до фракції Партії регіонів. Коли наприкінці лютого 2014 року, після втечі Віктора Януковича, країни Заходу запровадили санкції проти соратників президента-втікача, Іванющенко потрапив до санкційних списків США, ЄС та Швейцарії як "людина з найближчого оточення Януковича". В українських ЗМІ Іванющенка ще називають "Юра Єнакієвський". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.