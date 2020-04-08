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Юрій Іванющенко

Юрій Іванющенко - український політик і олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Іванющенко".

Юрій Іванющенко належить до найближчого оточення експрезидента України Віктора Януковича. Іванющенко був депутатом Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань, входив до фракції Партії регіонів. Коли наприкінці лютого 2014 року, після втечі Віктора Януковича, країни Заходу запровадили санкції проти соратників президента-втікача, Іванющенко потрапив до санкційних списків США, ЄС та Швейцарії як "людина з найближчого оточення Януковича". В українських ЗМІ Іванющенка ще називають "Юра Єнакієвський". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Залишився у санкційному списку: Іванющенко втратив шанс повернути заблоковані у Швейцарії мільйони

Залишився у санкційному списку: Іванющенко втратив шанс повернути заблоковані у Швейцарії мільйони 08.04.2020

Швейцарія залишає колишнього народного депутата від Партії регіонів, поплічника експрезидента Віктора Януковича у своєму санкційному списку.
Незлочинна організація? Прощавайте, гроші Єфремова та Іванющенка

Незлочинна організація? Прощавайте, гроші Єфремова та Іванющенка 24.10.2019

За словами звільненого з Генпрокуратури керівника управління спецросзлідувань, нове керівництво відомства не вважає клан Януковича злочинною організацією. Пояснюємо, що це означає для грошей клану у Швейцарії.
ГПУ скасувала постанову про закриття справи проти Іванющенка - Сарган

ГПУ скасувала постанову про закриття справи проти Іванющенка - Сарган 05.07.2019

Генпрокуратура скасувала постанову прокуратури Одеської області щодо закриття кримінального провадження щодо екссоратника Януковича Юрія Іванющенка. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Швейцарія не віддає гроші Юрію Іванющенку

Швейцарія не віддає гроші Юрію Іванющенку 04.07.2019

Юрій Іванющенко, якого підозрюють у масштабному привласненні державних коштів, виграє в Україні суди один за одним. Але мільйонів на заблокованих швейцарських рахунках йому поки не бачити.

Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019) 31.01.2019

ГПУ ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.
Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео)

Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео) 30.01.2019

Генеральна прокуратура України ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.
Сірий кардинал Януковича таємно купував нерухомість у Швейцарії

Сірий кардинал Януковича таємно купував нерухомість у Швейцарії 11.09.2018

Юрій Іванющенко - бізнесмен з найближчого оточення екс-президента Януковича - намагається розморозити свої рахунки і нерухомість у Швейцарії. Юристи екс-депутата Ради вдаються до карколомних трюків.

Київське метро: як підземка стала заручницею схем з вагонами з РФ (07.08.2018) 07.08.2018

Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Фактично все, що нині отримує підземка від пасажирів за проїзд може піти на погашення цього боргу. Ось корупційна схема, яку оточення Януковича провернуло ще в 2009 році.
Як домогосподарка з Єнакієвого за швейцарські мільйони судилася

Як домогосподарка з Єнакієвого за швейцарські мільйони судилася 21.02.2018

Швейцарія обіцяє повернути Україні мільйони, заблоковані на рахунках, пов'язаних із Юрієм Іванющенком. Спроби компаній дружини соратника Віктора Януковича розморозити швейцарські рахунки виявилися марними.
Європейський суд визнав, що ЄС не мав підстав для санкцій проти Іванющенка

Європейський суд визнав, що ЄС не мав підстав для санкцій проти Іванющенка 08.11.2017

Рішення Ради ЄС про включення Юрія Іванющенка до санкційного списку у 2015-2016 роках анульовано Європейським судом.

Справа Юрія Іванющенка: Гудбай, Україно!

Справа Юрія Іванющенка: "Гудбай, Україно!" 07.03.2017

Закрити кримінальні провадження на кілька днів, аби дати можливість звільнитись від санкцій ЄС. Така схема "злиття" кримінальних проваджень в Україні успішно спрацювала для близького соратника Януковича.

Генпрокурор України: Країни ЄС заморозили багатомільйонні рахунки соратників Януковича

Генпрокурор України: Країни ЄС заморозили багатомільйонні рахунки соратників Януковича 30.09.2014

У Латвії на банківських рахунках заарештовані десятки мільйонів доларів колишніх в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та народного депутата України Юрія Іванющенка.