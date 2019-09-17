 Суд заарештував ексзаступника міністра оборони України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Суд заарештував ексзаступника міністра оборони України

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони України. Його заарештували на два місяці з альтернативою застави у справі про постачання військової техніки Збройним силам України.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

Печерський районний суд Києва в понеділок, 12 липня, обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони України. Суд вирішив арештувати його на два місяці з альтернативою застави в 475 мільйонів гривень. Запобіжний захід обрано у справі про постачання військової техніки низької якості Збройним силам України (ЗСУ). Суд задовольнив у повному обсязі клопотання слідчих.

Ідеться про колишнього заступника міністра оборони України (2015-2019 рр.), генерала Ігоря Павловського, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Інформацію про арешт Павловського підтверджує й агенція "Українські новини" та низка українських ЗМІ. 

Загалом Печерський суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж неякісної військової техніки ЗСУ, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Раніше ДБР повідомило про підозру голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі та трьом ексчиновникам міністерства оборони України. У ДБР вважають, що голова правління "Кузні на Рибальському" підмовив тодішнього заступника міністра оборони України укласти державний контракт на будівництво катерів із підприємством. Про це повідомив на брифінгу начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк.

ДБР також розслідує обставини закупівлі для ЗСУ санітарних автомобілів виробництва автомобільної компанії "Богдан Моторс", які не підходять для потреб війська. Сума збитків за двома епізодами справи, за даними слідства, становить понад 475 мільйонів гривень.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") - підприємство суднобудівної промисловості.  До середини листопада 2018 року головним акціонером приватизованого у 1995 році суднозаводу був інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка"). У 2018-му році завод купив український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише "Інтерфакс-Україна".

У партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" розгляд справи в Печерському райсуді назвали переслідуванням Павловського і Шандри, а також звинуватили чинну владу в замовності справи. Про це заявляв 7 липня екссекретар Ради національної безпеки і оборони України  (2014-2019), керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов.

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