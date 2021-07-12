"Кузня на Рибальському" - українське суднобудівне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кузня на Рибальському".

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") - українське суднобудівне підприємство. На тлі агресивних дій Росії відносно України підприємство освоїло виробництво нових розробок оборонного призначення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.