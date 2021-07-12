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Кузня на Рибальському

"Кузня на Рибальському" - українське суднобудівне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кузня на Рибальському".

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") - українське суднобудівне підприємство. На тлі агресивних дій Росії відносно України підприємство освоїло виробництво нових розробок оборонного призначення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд заарештував ексзаступника міністра оборони України

Суд заарештував ексзаступника міністра оборони України 12.07.2021

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони України. Його заарештували на два місяці з альтернативою застави у справі про постачання військової техніки Збройним силам України.
Суд арештував майно заводу Кузня на Рибальському, який належав Порошенку

Суд арештував майно заводу "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку 17.09.2019

Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському", що належав експрезиденту Петру Порошенку. Справу про купівлю-продаж заводу розслідує Державне бюро розслідувань.
Андрій Портнов позиватиметься проти Порошенка та його оточення

Андрій Портнов позиватиметься проти Порошенка та його оточення 20.05.2019

Екс-заступник глави адміністрації президента часів Януковича має намір подати низку позовів щодо панамських офшорів, розкрадань в армії та оборонного замовлення "Кузні на Рибальському".
Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо Кузні на Рибальському

Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо "Кузні на Рибальському" 15.11.2018

Інвестфонди Петра Порошенка та Ігоря Кононенка уклали угоду про продаж "Кузні" групі "ТАС", що належить Сергію Тігіпку.
Тігіпко придбає у Порошенка завод Кузня на Рибальському

Тігіпко придбає у Порошенка завод "Кузня на Рибальському" 27.09.2018

Компанія Сергія Тігіпка подала заяву до Антимонопольного комітету України щодо придбання акцій заводу. Вартість угоди не розголошують.
Порошенко продасть завод Кузня на Рибальському - Цеголко

Порошенко продасть завод "Кузня на Рибальському" - Цеголко 26.09.2018

Продати завод "Кузня на Рибальському" планується українському покупцеві, повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.