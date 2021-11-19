Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена

Печерський районний суд Києва у п'ятницю, 19 листопада взяв під варту на два місяці громадянина США Курта Г. а також його українську помічницю Олену Б. , повідомляє із зали засідань видання "Ґрати". Обох прокуратура та поліція підозрює у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Кривава суперечка

За інформацією слідства, яка також підтверджується даними з Єдиного держреєстру юридичних осіб, у 2018 Курт Г. заснував в Україні сільськогосподарське підприємство, найнявши гендиректором Романа Лещенка. За пів року роботи Лещенко звільнився, після цього американський бізнесмен почав звинувачувати того в розкраданні 250 тисяч доларів, які майбутній міністр буцімто вивів на рахунки власної агрофірми "Прогрес".

Суперечку між аграріями понад рік розглядали господарські суди. Зрештою Лещенко через адвокатів виплатив американцю більшу частину суми, однак в інтерв'ю KyivPost, стверджував, що це не вкрадені гроші, а приватний борг. Втім, Курт Г. цим не задовольнився і намагався стягнути з компанії "Прогрес" загалом 26 мільйонів гривень, як свідчать, опубліковані в Єдиному держреєстрі, судові рішення.

За версією Нацполіції, американський бізнесмен найняв колектора Дмитра Коваленка, щоб стягнутим борг з Лещенка. Утім той взяв гонорар, але не виконав завдання. Тоді Курт Г. через свою помічницю Олену Б. почав підшукувати найманого вбивцю, щоб покарати колектора. Поліція, дізнавшись про це, заслала до зловмисників підставного кілера, який на початку листопада викрав Коваленка, та зімітував його вбивство, про що доповів замовникам. Напередодні на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський навіть оприлюднив відеозапис, який начебто надсилали в якості підтвердження вбивства - на ньому чоловіка в ямі засипають землею.

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Поліцейські стверджують, що після "розправи" над колектором американець та його спільниця замовили замах і на Лещенка, який на той час вже кілька місяців керував відновленим міністерством агрополітики. На оприлюдненому МВС відео, знятим прихованою камерою, "кілер" розпитує, що робити з Лещенком у чоловіка, який розмовляє англійською. Присутня на зустрічі жінка перекладає: "Я не замовляю його вбивство. Але якщо ви вб'єте цього міністра - я не проти". 17 листопада, замовники передали завдаток за замах на Романа Лещенко - 20 тисяч доларів. Після цього їх затримали.

Як повідомляють "Ґрати", під час судового засідання Курт Г. заперечував свою провину. Він запевняв суддю, що не володіє українською і не знав, про що домовляється його помічниця. Та, в свою чергу, теж стверджувала, що невинувата і навіть не була в курсі конфлікту між американським бізнесменом і Романом Лещенком.

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Взаємні звинувачення

Курт Г. раніше в українських та американських ЗМІ неодноразово звинувачував Романа Лещенка в шахрайстві. Він припускав, що топ-менеджер інвестував вкрадені гроші в передвиборчу кампанію Володимира Зеленського за що і отримав посаду: спочатку в Держгеокадастрі, а потім в уряді Дениса Шмигаля.

Згідно звіту партії "Слуга народу" за перший квартал 2019 року, Лещенко дійсно пожертвував політичній силі 1,6 мільйона гривень, ставши одним із найбільш її донорів у часи президентської кампанії. Восени 2019 року він став позаштатним радником президента Зеленського з питань земельної реформи, а за півроку очолив Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру. В грудні 2020 року уряд Дениса Шмигаля вирішив відродити міністерство аграрної політики, тоді депутати проголосували за призначення Лещенка міністром.

Фаховий юрист та колишній викладач КНУ імені Шевченка, Роман Лещенко в інтерв'ю KyivPost теж звинувачував свого колишнього американського партнера в шахрайстві - той буцімто контрабандою поставляв в Україну генетично модифіковане насіння сої, яке не пройшло сертифікацію. Дізнавшись про це Лещенко нібито вирішив припинити співпрацю з Куртом Г. Він не приховував факту пожертви до передвиборчого фонду Володимира Зеленського, але стверджував, що таким чином виконував останню волю помираючого батька, який бачив у кандидаті "єдину людину, яка прагне змін в Україні".