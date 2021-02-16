 Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії

У посольстві США закликають Україну ухвалити підзаконні акти, що завадили б корупції при запровадженні земельної реформи.

Трактор із дровами їде по дорозі у селі Мирне Миколаївської області

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала українську владу ухвалити додаткові підзаконні акти для забезпечення антикорупційних гарантій земельної реформи. Про це вона заявила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" у Києві в понеділок, 24 травня

"Додаткові підзаконні акти мають бути ухвалені, щоб забезпечити антикорупційні гарантії. Тоді як ми швидко наближаємося до дня відкриття ринку сільськогосподарських земель, важливим є тривале лідерство всіх учасників, включно з міжнародною спільнотою", - сказала Квін.

Квін зазначила, що ухвалення закону про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель минулого року було важливим кроком до ухвалення ринкових принципів, що дасть власникам землі більше гнучкості у використанні майна, яким вони володіють. "Ми вітаємо відданість президента цій важливій реформі і з нетерпінням очікуємо побачити її досягнення після багатьох років тупикової ситуації", - додала Квін.

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США наголошують на важливості позик для дрібних фермерів

Вона також позитивно відзначила ухвалення Верховною Радою протягом останніх тижнів двох законів, важливих для імплементації земельної реформи. Водночас, за її словами, для забезпечення успіху земельної реформи, включно зі справедливою імплементацією, потрібно також розглянути і ухвалити законопроєкт, що створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів.

"Такий закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі", - пояснила Квін. Вона запевнила, що США разом з Європейським Союзом та партнерами зі Світового банку, готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка відповідатиме інтересам усіх українців.

Зеленський підписав закон про дерегуляцію у земельних відносинах

Між тим президент Володимир Зеленський на цьому ж форумі підписав закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин, ухвалений парламентом 28 квітня. Під час підписання закону Зеленський заявив, що цей документ "докорінно змінює землеустрій і фактично є "земельною конституцією" України".

"Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, якої він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

Нагадаємо, також 18 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони в електронній торговій системі.

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