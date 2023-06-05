В Іспанії розглянуть справу про контрабанду зброї з України

Прокуратура Іспанії передала до суду відкриту 2017 року справу про контрабанду української зброї. Кого і в чому звинувачують, з'ясувала DW.

Іспанська Спеціалізована прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю передала наприкінці травня до Національної судової палати країни справу під кодовою назвою "Якір". У цій справі, відкритій поліцією ще 2017 року, а потім переданій для розслідування до прокуратури, проходять 14 осіб - вихідці із країн колишнього СРСР, які постійно проживають в Іспанії, а також іспанці. Їх обвинувачують у відмиванні та сприянні відмиванню грошей, отриманих від незаконних поставок української зброї до країн Африки та Азії, а також у приналежності до злочинного угруповання. Обвинувачені свою провину повністю відкидають.

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Як з'явилася справа про контрабанду зброї

Як зазначає іспанське електронне видання Eltaquigrafo, усе почалося зі звернення шість років тому до поліції Барселони підприємця Олексія Дірсенка, громадянина Латвії та Іспанії. Він скаржився, що Віктор Муренко, колишній співробітник його фірми Lumar, вимагає у нього за допомогою підставних осіб велику суму грошей, вдаючись до шантажу. Свою заяву підприємець підкріпив речовим доказом - листом шантажистів, у якому містилася погроза викрити його як торговця зброєю.

Поліція, продовжує видання, почала розглядати скаргу і водночас вирішила перевірити діяльність заявника та його розташованої в Барселоні фірми, що займається морськими перевезеннями. Перші ж виявлені факти свідчили, що розслідувати потрібно не тільки діяння Муренка, а й самого Дірсенка. Розслідування - з огляду на свою складність і міжнародний характер - вимагало роботи на рівні спеціалізованих органів дізнання. Так ця справа потрапила до вже згаданої антикорупційної прокуратури в Мадриді, де отримала кодову назву "Якір".

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Куди незаконно везли зброю

Як заявило DW на умовах анонімності джерело, близьке до прокуратури, тривалий розгляд пояснюється тим, що "справа вимагала, крім залучення численних свідків, які живуть як в Іспанії, так і за її межами, ще й співпраці правоохоронних органів іноземних держав, зокрема України". І це при тому, що вже на першому етапі слідства, на яке, до речі, досі накладено гриф секретності, стали відомі такі факти, як "причетність підозрюваних до міжнародних перевезень зброї без документації", що дозволяє здійснювати подібні перевезення, тобто до контрабанди.

Джерело нагадало, що 2017 року біля берегів Греції було затримано судно Mekong Spirit, зафрахтоване, за даними розслідування, Lumar. На його борту виявили контрабандну зброю, що призначалася для Судану. А раніше, у 2013 році, грецька влада перехопила корабель Nour-M з 20 тисячами автоматів Калашникова, що прямували до Лівії. Цей вантаж іспанці пов'язують із фірмою Tomex Team, що має, на їхню думку, стосунок до Муренка, який, крім роботи на Lumar, мав ще й власний бізнес.

Суданські військові (архівне фото) Фото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

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Танки, гранатомети і... пірати

Але медійно найгучніший випадок зі сфери торгівлі, як з'ясувалося, українською зброєю стався 2008 року, нагадує мадридська Confidencial. Мова йде про судно Faina, яке прямувало з Одеси до Кенії і яке захопили сомалійські пірати. На борту перебували 33 танки Т-72, 42 зенітні установки ЗПУ-4 і 36 гранатометів. Переговори з піратами кілька місяців проводила компанія Tomex Team, представлена особисто Муренком. За даними Confidencial, сомалійцям виплатили викуп у розмірі 3,2 мільйона доларів, після чого корабель з екіпажем і вантажем було звільнено.

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На шпальти газет потрапила й фотографія, на якій зображено Муренка на палубі Faina поруч із громадянином Ізраїлю, уродженцем Одеси Вадимом Альперіним, імовірним власником вантажу. Останнього президент України Володимир Зеленський свого часу назвав "хрещеним батьком контрабанди". Що ж стосується Дірсенка, то видання Eltaquigrafo нагадує, що він потрапив у поле зору правоохоронних органів ще й тому, що 2011 року продав афганським талібам партію нітрату амонію, який міжнародні терористи використовують для організації вибухів.

В'язниця неподалік від Мадрида, де утримуються особи, що перебувають під слідством антикорупційної прокуратури Іспанії Фото: Viktor Tscherezky/DW

Долю підозрюваних вирішить суд

У розмові з DW член мадридської колегії адвокатів Карлос Кубілья пояснив, що 14 фігурантів справи "Якір" обвинувачують головним чином у відмиванні коштів, отриманих унаслідок незаконної торгівлі зброєю. За його словами, звинуватити їх безпосередньо у контрабанді не можна, оскільки "ця дія чинилася поза межами Іспанії". Головним фігурантам - у разі визнання їхньої провини - "загрожують тривалі терміни тюремного ув'язнення". Інші обвинувачені, а це оточення Дірсенка і Муренка - співробітники їхніх фірм і різноманітні посередники в бізнесі, - "можуть отримати невеликі терміни або взагалі бути звільненими від покарання".

За даними адвоката, який послався на матеріали слідства, обидва підприємці за допомогою людей зі свого оточення відмили "не менше 10 мільйонів євро". Гроші вкладалися ними "у рухоме й нерухоме майно, давали змогу підтримувати високий рівень життя". 2020 року було накладено арешт на 18 одиниць нерухомості цих осіб і на їхні 50 банківських активів. Тоді ж Муренко й Дірсенко, а також двоюрідний брат останнього та його найближчий спільник - Борис Лунов, потрапили до попереднього ув'язнення, де провели понад рік, після чого їх до суду звільнили.