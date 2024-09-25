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Суд в Білорусі визнав полк Калиновського "терористичним"

Валерій Сааков
25 вересня 2024 р.

Полк Калиновського, який воює на боці України, в Білорусі визнали "терористичною організацією". Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Білорусі.

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Прапор Білорусі
В Білорусі визнали полк Калиновського "терористичним"Фото: Aleksey Butenkov/Zoonar/picture alliance

Верховний Суд Білорусі визнав полк імені Кастуся Калиновського (оригінальна назва "Полк ім'я Кастуся Каліноўскага" - Ред.), який є формуванням у складі Збройних сил України (ЗСУ), "терористичною організацією". Згідно з ухваленим рішенням суду, "терористичним" визнано як сам полк, так і структури, які до нього входять. 

"На підставі наданих доказів встановлено причетність екстремістськи налаштованих громадян, які входять до складу цього формування, до організації, планування, підготовки та вчинення актів тероризму на території Республіки Білорусь", - йдеться в заяві начальника управління генпрокуратури Білорусі Олександра Карповича, оприлюдненій у середу, 25 вересня.

Крім того, у його заяві стверджується, що "члени організації здійснювали вербування, озброєння, навчання і використання терористів, а також фінансування терористичної діяльності". "У результаті на території країни скоєно акти тероризму та інші злочини екстремістської спрямованості", - стверджують в генпрокуратурі Білорусії, не уточнюючи, втім, про які саме діяння йдеться.

Крім того, у білоруській прокуратурі пригрозили, що "будь-яка участь у терористичній організації або сприяння її діяльності спричинить настання кримінальної відповідальності".

Полк, котрий з 2022 року воює на боці України

Нагадаємо, полк Калиновського був сформований в Україні у 2022 році. До його складу увійшли білоруські добровольці.

Бійці полку воювали на багатьох напрямках - на Донбасі, Херсонщині, Харківщині й Запоріжжі. Частини полку, зокрема, брали участь у багатомісячній обороні Бахмута.

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