Як в Україні перейменовують вулиці в честь білорусів

Вулиця Іллі Литвина (Хренова), Михайла Жизневського, Олексія Скоблі - на карті України тепер увічнено імена білорусів, які загинули за її свободу. Подробиці - у DW.

У кількох українських містах з'явилися вулиці, названі на честь білорусів, які загинули за Україну. З ініціативою про перейменування виступив Благодійний фонд "Вільна Білорусь". Також він збирає експонати для музею, присвяченого білоруським добровольцям. Його планують відкрити у передмісті Києва - Бучі. DW поговорила із засновником "Вільної Білорусі" Олексієм Францкевичем.

На честь білоруських добровольців та Калиновського

Олексій Францкевич розповідає, що зараз у рамках процесу декомунізації та дерусифікації в Україні масово змінюють не лише російські, але й білоруські назви вулиць через те, що Білорусь стала на бік Росії у її війні проти України та надала для нападу свою територію. Перейменування стосується таких вулиць як Мінська, Брестська, Білоруська. Водночас громадськість може пропонувати нові назви: подається заявка та обґрунтування, чому вулицю мають назвати саме так, а не інакше; місцева влада її розглядає і виносить свій вердикт.

Ілля Хренов із дружиною Каріною (фото з архіву). Ілля загинув 3 березня 2022 під Бучею Фото: Privat

Так у Новгороді-Волинському та Чернівцях замість Мінської з'явилася вулиця героя України Михайла Жизневського - білоруса, який загинув на Євромайдані в Києві 22 січня 2014 року. Окружна у передмісті Києва Бучі носить ім'я Іллі Литвина (Хренова). Боєць білоруської роти територіальної оборони загинув у бою за Бучу 3 березня 2022 року. Вулиця та провулок Пушкіна у Хмельницькому перейменовано на честь ще одного білоруса, героя України Олексія Скоблі (позивний "Тур"), який також загинув під Києвом у перші тижні повномасштабної війни.

За словами Олексія Францкевича, фонд пропонує перейменовувати вулиці і на честь керівника повстання в Білорусі 1863 року проти влади Російської імперії Кастуся Калиновського. Його ім'я також має білоруський полк, який воює в Україні.

"Щоб не втрачати зв'язок між білоруським та українським народом"

Вулиця Калиновського, замість Білоруської, з'явилася у Мукачеві. Францкевич сподівається, що також буде перейменовано і вулицю у Львові, адже в цьому місті, зокрема, поховані повстанці Калиновського, є велика польська та литовська громади. "Для чого ми Білоруські, Мінські, Брестські перейменовуємо на честь Калиновського чи хлопців, які загинули в Україні? Не лише щоб увічнити пам'ять героїв, а й щоб не втрачати зв'язок між білоруським та українським народом", - зазначає співрозмовник DW.

Олексій Скобля із дружиною Іриною (фото з архіву). Олексій загинув 13 березня 2022 під Києвом Фото: Privat

Днями фонд направив пропозиції щодо перейменування чотирьох вулиць у Запоріжжі на вулиці імені Михайла Жизневського, Олексія Скоблі, Кастуся Калиновського, а також Вільної Білорусі.

За словами Францкевича, не завжди процес перейменування триває просто. У Хмельницькому, наприклад, назвати вулицю на честь ще одного загиблого білоруса Едуарда Лобова поки що не вдалося - місцеві жителі подали понад 200 заявок із можливими новими назвами вулиць. Влада залишила питання відкритим до кінця війни. А в Ірпені заявили, що не хочуть, щоб "місто перетворилося на цвинтар".

Музей у Бучі, присвячений білоруським добровольцям

Пам'ять про білорусів, які загинули в Україні, за словами Францкевича, буде увічнено не лише у назвах вулиць. Фонд "Вільна Білорусь" хоче створити у Бучі музей, присвячений білоруським добровольцям. Олексій Францкевич каже, що близькі та однополчани передають їхні особисті речі для майбутньої експозиції. Вже є два бронежилети, шапка загиблого під Лисичанськом у червні 2022 року Василя Парфенкова, яку "він не знімав", та інші експонати.

Олексій Францкевич Фото: DW

"Фонд допомагає 96-й ракетно-зенітній бригаді, яка прикриває Київ, вони нам передадуть фрагменти збитих над Київською областю літаків, гелікоптерів, ракет. Плануємо переплавити їх на якусь скульптуру про подвиг українців та білорусів", - ділиться планами Францкевич.

Співрозмовник також мріє, що музей внесуть до списку міністерства культури України як об'єкт для відвідин закордонних делегацій. А доки він не відкритий, фонд організував пересувну виставку про білоруських добровольців. Її вже побачили у Львові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, у планах - Вільнюс, Варшава, Харків, Миколаїв, Суми, Одеса. "Ми хочемо розповісти, що в Україні пишеться сучасна історія, але у цьому беруть участь і білоруси", - каже Францкевич.

"Ніхто не скаже, скільки білорусів воює в Україні"

Ще одним важливим напрямком є збір інформації про всіх білорусів, які загинули в Україні: "Сьогодні ніхто вам не зможе сказати, скільки білорусів за національністю воює в Україні, скільки з них загинуло". За словами Францкевича, відомі імена тих, хто бореться у полку Калиновського, Білоруському добровольчому та у Другому інтернаціональному корпусах, але білоруси - "друга за чисельністю нація після українців, яка воює у ЗСУ".

Також в Україні запущено петиції про присвоєння звання "Герой України" трьом білорусам: Едуарду Лобову та добровольцям із позивними Ганс та Моджахед. "Ми хочемо, щоб у майбутньому з іменами загиблих асоціювалася не лише вільна та незалежна Україна, а й вільна та незалежна Білорусь, щоб їхніми іменами і в Білорусі називали вулиці та площі", - сподівається Францкевич.