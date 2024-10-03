Суд у Росії заарештував $372 млн на рахунках двох банків США

Замороження коштів на рахунках "дочок" Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank відбулося на вимогу генпрокуратури РФ.

Арбітражний суд Московської області в середу, 2 жовтня, за заявою Генеральної прокуратури Росії заарештував 372 мільйони доларів на рахунках російських "дочок" американських банків Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank.

Рішення стосується понад 121 мільйона доларів на рахунках JPMorgan Chase Bank у банку "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" і 250 мільйонів доларів на рахунках Bank of New York Mellon у банку "Ситибанк". Це рішення суд ухвалив у рамках колективного позову Генпрокуратури РФ до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, Національного банку України, державного підприємства "Національний фонд інвестицій України", Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank.

Приводом для позову стала незаконна, на думку російської сторони, передача "Нацфонду України" навесні 2022 року заморожених активів колишньої української дочки "Сбербанку" - МРБ (Міжнародний резервний банк). Російське відомство просило визнати цю передачю такою, що "порушує права і законні інтереси Росії", і накласти арешт на 372 мільйони доларів - стільки ж, скільки перебувало на кореспондентських рахунках МРБ у Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank, пише Forbes.

Нацбанк України відкликав ліцензію МРБ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний Банк України відкликав у Міжнародного резервного банку ліцензію і розпочав процедуру його ліквідації, вона має завершитися 2025 року.

Раніше МЗС Росії назвало крадіжкою будь-які дії із замороженими коштами РФ в інших країнах. У Кремлі заявили, що їхня конфіскація неминуче стане предметом судових розглядів.