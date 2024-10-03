  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЕкономікаРосійська Федерація

Суд у Росії заарештував $372 млн на рахунках двох банків США

Євгенія Наконечна | Ася Міллер
3 жовтня 2024 р.

Замороження коштів на рахунках "дочок" Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank відбулося на вимогу генпрокуратури РФ.

https://p.dw.com/p/4lMZu
Штаб-квартира Bank of New York Mellon у Нью-Йорку (архівне фото)
Штаб-квартира Bank of New York Mellon у Нью-Йорку (архівне фото)Фото: Imago Images/Levine-Roberts

Арбітражний суд Московської області в середу, 2 жовтня, за заявою Генеральної прокуратури Росії заарештував 372 мільйони доларів на рахунках російських "дочок" американських банків Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank.

Рішення стосується понад 121 мільйона доларів на рахунках JPMorgan Chase Bank у банку "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" і 250 мільйонів доларів на рахунках Bank of New York Mellon у банку "Ситибанк". Це рішення суд ухвалив у рамках колективного позову Генпрокуратури РФ до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, Національного банку України, державного підприємства "Національний фонд інвестицій України", Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank.

Приводом для позову стала незаконна, на думку російської сторони, передача "Нацфонду України" навесні 2022 року заморожених активів колишньої української дочки "Сбербанку" - МРБ (Міжнародний резервний банк). Російське відомство просило визнати цю передачю такою, що "порушує права і законні інтереси Росії", і накласти арешт на 372 мільйони доларів - стільки ж, скільки перебувало на кореспондентських рахунках МРБ у Bank of New York Mellon і JPMorgan Chase Bank, пише Forbes.

Нацбанк України відкликав ліцензію МРБ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний Банк України відкликав у Міжнародного резервного банку ліцензію і розпочав процедуру його ліквідації, вона має завершитися 2025 року.

Раніше МЗС Росії назвало крадіжкою будь-які дії із замороженими коштами РФ в інших країнах. У Кремлі заявили, що їхня конфіскація неминуче стане предметом судових розглядів.

Білл Браудер про конфіскацію російських грошей для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Купюри долари і євро (символічне фото)

Єврокомісія: Рішення про кредит для України на 50 мільярдів доларів слід ухвалити в жовтні

Єврокомісія: Рішення про кредит для України на 50 мільярдів доларів слід ухвалити в жовтні

Щоб Україна вчасно отримала кредитування на 50 мільярдів доларів, ЄС має завершити необхідні процедури у жовтні, заявив Валдіс Домбровскіс.
Політика30 вересня 2024 р.
Харків без електроенергії (весна 2024 року)

ЄС заплатить російськими активами за відбудову енергооб'єктів України

ЄС заплатить російськими активами за відбудову енергооб'єктів України

ЄС виділить 160 мільйонів євро на стабілізацію енергетичної ситуації в Україні цієї зими, а також обіцяє збільшити обсяги експорту електроенергії, щоб компенсувати дефіцит, спричинений ракетними ударами РФ.
Економіка19 вересня 2024 р.