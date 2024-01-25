Суд у РФ засудив Гіркіна до чотирьох років колонії

Колишнього бойовика РФ на Донбасі Ігоря Гіркіна засудили в Москві до чотирьох років ув'язнення за заклики до екстремізму, повідомляють росЗМІ. Йому також заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти в інтернеті.

Московський міський суд (Мосміськсуд) засудив колишнього російського офіцера та ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна-Стрєкова до чотирьох років ув'язнення у справі про заклики до екстремізму. Відповідний вирок суддя оголосила у четвер, 25 січня, повідомляє державна російська агенція "РИА Новости".

"Призначити Гіркіну покарання у вигляді позбавлення волі на строк чотири роки з відбуванням у колонії загального режиму", - йшлося в вердикті. Підсудному також заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти в інтернеті.

Захист оскаржуватиме судову ухвалу щодо Гіркіна

Як повідомив "РИА Новости" адвокат Гіркіна Олександр Молохов, захист оскаржуватиме вирок. Раніше прокурор просив засудити фігуранта справи до чотирьох років 11 місяців колонії загального режиму за максимально можливих п'яти років. Слухання проводили в закритому режимі, але оголошення резолютивної частини вироку відкрили для публіки.

У РФ Гіркіна-Стрєлкова обвинуватили в публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті після двох постів у Telegram-каналі, а 21 липня 2023 року взяли під варту. Своєї провини він не визнав.

Гіркін - воєнний злочинець і критик невдач Москви у війні проти України

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україні Гіркін, який є полковником російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у запасі, неодноразово критикував російську владу за невдачі на фронті. Військові оглядачі вважали його центральною фігурою у розбудові первинної ієрархії влади бойовиків на Донбасі.

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Любитель театралізованих військових реконструкцій і шанувальник білогвардійського руху Гіркін має за плечима цілком реальний досвід бойових дій ледь не в усіх "гарячих точках" на мапі Європи останніх трьох десятиліть - Придністров'я, колишня Югославія, Чечня, участь в анексії Криму та, зрештою, бойові дії на Донбасі. За оцінками військових аналітиків, у подіях весни-літа 2014 року Гіркін виконував провідну роль у реалізації російської стратегії "гібридної війни" проти України.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав Гіркіна винним у вбивстві 298 пасажирів, які перебували на борту літака авіакомпанії Malaysia Airlines (MH17) та засудив його до довічного ув'язнення. Гіркін так само заперечує свою причетність до катастрофи.