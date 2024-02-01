Суд у Лондоні відхилив позов Трампа щодо секс-вечірок в РФ

Високий суд Лондона відхилив позов Дональда Трампа до британської розслідувальної фірми відносно досьє, яке стверджувало участь Трампа в "оргіях" у Росії.

Високий суд Лондона у четвер, 1 лютого, відхилив позов Дональда Трампа проти британської приватної розслідувальної фірми Orbis Business Intelligence щодо досьє, яке стверджувало наявність зв'язків між кампанією експрезидента США Трампа та Росією.

Як передає Reuters, суддя Карен Стейн постановила, що справа колишнього президента США не може бути продовжена, зазначивши у письмовому рішенні, що "немає вагомих причин дозволити розгляд позову".

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Трамп восени минулого року подав позов про захист даних проти Orbis щодо досьє, зібраного її співзасновником, колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, вимагаючи компенсації за репутаційні втрати. У так званому досьє Стіла, опублікованому на веб-сайті BuzzFeed у 2017 році, йшлося про те, що Трамп брав участь у "збочених статевих актах" у Росії. І нібито зафільмовані дані про участь Трампа у секс-вечірках могли використовуватися як засіб тиску на експрезидента США.

У суді експрезидент США хотів довести, що викладені у досьє факти є неправдивими.

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Адвокати Трампа заявили, що звіт є "вкрай неточним" і містить "численні неправдиві, фальшиві або вигадані звинувачення". Своєю чергою, Orbis стверджувала, що Трамп подав позов просто для вирішення своїх "давніх скарг" на компанію та Стіла.

У своєму рішенні суддя Стейн вказала, що їй не потрібно вирішувати це питання, оскільки у Трампа "немає розумних підстав подавати позов про компенсацію або відшкодування збитків".