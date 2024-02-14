Суд у Франції залишив в силі вирок експрезиденту Саркозі

Паризький апеляційний суд у середу, 14 лютого, підтвердив обвинувальний вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборної кампанії у 2012 році.

Водночас Саркозі домігся пом'якшення покарання. Суд першої інстанції у 2021 році призначив йому рік ув'язнення, тоді як апеляційний суд дозволив половину цього терміну відбути умовно. Однак залишається малоймовірним, що Саркозі потрапить до в'язниці, оскільки такі короткі терміни у Франції зазвичай відбуваються у вигляді домашнього арешту з електронним контролем, зазначає агенція AFP.

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Порушення під час фінансування передвиборної кампанії

Таким чином суд підтвердив, що партія UMP, очільником якої був Саркозі, співпрацювала з фірмою зі зв'язків з громадськістю Bygmalion, щоб приховати справжню вартість його виборчої кампанії з переобрання на посаду президента у 2012 році. За даними прокурорів, Саркозі витратив майже 43 мільйони євро на свою кампанію 2012 року - майже вдвічі більше, ніж дозволені 22,5 мільйона євро.

Захист Саркозі заявив, що оскаржить рішення апеляційної інстанції у Верховному суді. "Ніколя Саркозі не винний у тому, в чому його звинувачують", - заявили його адвокати. У справі, крім Саркозі, фігурують ще 13 людей. Серед них - члени партії UMP, бухгалтери та керівники компанії Bygmalion. Їх було визнано винними за різними звинуваченнями - від підробки документів і шахрайства до співучасті в незаконному фінансуванні виборчої кампанії.

У 2025 році Саркозі постане перед судом за звинуваченнями у фінансуванні своєї президентської кампанії 2007 року за гроші покійного лівійського диктатора Муамера Каддафі.

Нагадаємо, у березні 2021 року суд визнав винним Саркозі в іншій справі - про корупцію. Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.